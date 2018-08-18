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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:14
vano80 написав:
Ну я же не предлагаю тупо штрафовать. Процедура должна быть прозрачной. Если эвакуатор - то не на частную площадку с мега ценами. Для того чтобы стимулировать соблюдение пдд. А не просто вызвать волну недовольства.
Ну и обратная связь. Вот если через месяц на ремонт этих штырей уйдет еще один бюджет - принимавшие такое тупое решение должны быть наказаны.
цитата из приведенной выше статьи:
"Наступний наш крок – вивчення динаміки пропускної спроможності та ефективності різних видів відокремлення та обрання кращого»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:15
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов?
на каких то дорогах официально для велосипедистов - даже знаки висят - на остальных ездим по ним просто по факту
С физическими разделителями на таких дорожках совсем другая жизнь будет.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:18
somilitark написав:
Скоро начнётся новый санта барбарико,сага длиной в 10 000 постов: зачем слил голосуху,а взад откупить опять на полтос залётик,не считая арендной платы за годы правильного арбитража?)))
МБА рулит,снимаю зимнюю чёрную шапку
Не начнется. Невозможно дважды войти в Голосуху. Да и денег у меня таких нет - аренда и в самом деле много съела.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:19
kingkongovets написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
лучше бы сержику квартиру выдали
с велосипеда упали и головой ударились?
а шо - не то?
вы предпочитаете взять деньгами?
жду вашего авторитетного мнение о том шо надо было сделать вместо установки делинеаторов
слово такое матерное слышу первый раз. Поначалу подумал, что делинеатор-это Вы...потом в текст вчитался.
Пусть ставят.... через год, вместе с элетронными билетами в траллике заценим.
Вы деленная линия от Площади Победы и далее по проспекту для тралликов есть. Забита припарковаными авто. Думаете им еще делиниатор нужен? Или эвакуатор эффективнее?
Моё предложение-энергетический щит.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:19
vano80 написав:
Ну и обратная связь. Вот если через месяц на ремонт этих штырей уйдет еще один бюджет - принимавшие такое тупое решение должны быть наказаны.
это замкнутый круг.
что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы?
правильно, троллейбус поедет с левой стороны от ограждения. или заедет внутрь, а выехать не сможет.
на Шота - запросто.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:22
Yuri_T написав:
что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы
камера-эвакуатор-штраф и попадос на время
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:27
kingkongovets написав: Yuri_T написав:
что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы
камера-эвакуатор-штраф и попадос на время
и хаос сбоку и сзади на несколько часов.
не пойму, почему нельзя "камера-эвакуатор-штраф и попандос на время" без этих разделителей.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28
Не, чтобы запарковаться в полосе ОТ, за столбиками - это на всю голову отмороженным надо быть. Но ведь случаи парковки на трамвайных путях время от времени происходят. Так что и тут эксцессов не избежать. Но дисциплина, в любом случае, вырастет в разы.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28
kingkongovets написав: Yuri_T написав:
что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы
камера-эвакуатор-штраф и попадос на время
Без установки этой фигни, блокирующей тролль внутри, никак?
Маршрутка меня, на велике, там обгонит?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:30
vano80 написав: kingkongovets написав: Yuri_T написав:
что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы
камера-эвакуатор-штраф и попадос на время
Без установки этой фигни, блокирующей тролль внутри, никак?
Маршрутка меня, на велике, там обгонит?
вы меня так спрашиваете вроде это я инициатор
я точно так же собираюсь посмотреть шо из этого выйдет, но еще раз предлагаю перечитать статью - там говорится шо муниципальные власти экспериментируют с видами делинеаторов
однозначного рецепта (без массовых расстрелов) не вижу
зы: они ж не намертво крепятся, в марте 13го вон даже металлические разделители на проспекте победы демонтировали без труда
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 22 лис, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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