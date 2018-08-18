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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2798279928002801>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:14

  vano80 написав:
Ну я же не предлагаю тупо штрафовать. Процедура должна быть прозрачной. Если эвакуатор - то не на частную площадку с мега ценами. Для того чтобы стимулировать соблюдение пдд. А не просто вызвать волну недовольства.
Ну и обратная связь. Вот если через месяц на ремонт этих штырей уйдет еще один бюджет - принимавшие такое тупое решение должны быть наказаны.


цитата из приведенной выше статьи:
"Наступний наш крок – вивчення динаміки пропускної спроможності та ефективності різних видів відокремлення та обрання кращого»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:15

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов?


на каких то дорогах официально для велосипедистов - даже знаки висят - на остальных ездим по ним просто по факту

С физическими разделителями на таких дорожках совсем другая жизнь будет.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:18

  somilitark написав:Скоро начнётся новый санта барбарико,сага длиной в 10 000 постов: зачем слил голосуху,а взад откупить опять на полтос залётик,не считая арендной платы за годы правильного арбитража?)))
МБА рулит,снимаю зимнюю чёрную шапку :mrgreen:

Не начнется. Невозможно дважды войти в Голосуху. Да и денег у меня таких нет - аренда и в самом деле много съела.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:19

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:лучше бы сержику квартиру выдали

с велосипеда упали и головой ударились?


а шо - не то?
вы предпочитаете взять деньгами?
жду вашего авторитетного мнение о том шо надо было сделать вместо установки делинеаторов

слово такое матерное слышу первый раз. Поначалу подумал, что делинеатор-это Вы...потом в текст вчитался.
Пусть ставят.... через год, вместе с элетронными билетами в траллике заценим.
Вы деленная линия от Площади Победы и далее по проспекту для тралликов есть. Забита припарковаными авто. Думаете им еще делиниатор нужен? Или эвакуатор эффективнее?
Моё предложение-энергетический щит.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:19

  vano80 написав:Ну и обратная связь. Вот если через месяц на ремонт этих штырей уйдет еще один бюджет - принимавшие такое тупое решение должны быть наказаны.

это замкнутый круг.
что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы?
правильно, троллейбус поедет с левой стороны от ограждения. или заедет внутрь, а выехать не сможет.
на Шота - запросто.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:22

  Yuri_T написав:что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы


камера-эвакуатор-штраф и попадос на время
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:27

  kingkongovets написав:
  Yuri_T написав:что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы


камера-эвакуатор-штраф и попадос на время

и хаос сбоку и сзади на несколько часов.
не пойму, почему нельзя "камера-эвакуатор-штраф и попандос на время" без этих разделителей.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не, чтобы запарковаться в полосе ОТ, за столбиками - это на всю голову отмороженным надо быть. Но ведь случаи парковки на трамвайных путях время от времени происходят. Так что и тут эксцессов не избежать. Но дисциплина, в любом случае, вырастет в разы.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28

  kingkongovets написав:
  Yuri_T написав:что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы


камера-эвакуатор-штраф и попадос на время


Без установки этой фигни, блокирующей тролль внутри, никак?
Маршрутка меня, на велике, там обгонит?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:30

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:
  Yuri_T написав:что будет, если какой-то дятел-переселенец запаркуется внутри такой огороженной полосы


камера-эвакуатор-штраф и попадос на время


Без установки этой фигни, блокирующей тролль внутри, никак?
Маршрутка меня, на велике, там обгонит?


вы меня так спрашиваете вроде это я инициатор
я точно так же собираюсь посмотреть шо из этого выйдет, но еще раз предлагаю перечитать статью - там говорится шо муниципальные власти экспериментируют с видами делинеаторов
однозначного рецепта (без массовых расстрелов) не вижу

зы: они ж не намертво крепятся, в марте 13го вон даже металлические разделители на проспекте победы демонтировали без труда
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 22 лис, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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