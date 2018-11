Додано: Чет 22 лис, 2018 17:14

vano80 написав:

Ну я же не предлагаю тупо штрафовать. Процедура должна быть прозрачной. Если эвакуатор - то не на частную площадку с мега ценами. Для того чтобы стимулировать соблюдение пдд. А не просто вызвать волну недовольства.

цитата из приведенной выше статьи:

