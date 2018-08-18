|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:33
Это же сколько денег надо на установку таких ограждений...
Но паркомест от этого не прибавится.
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2588
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему