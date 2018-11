Додано: Чет 22 лис, 2018 18:10

Прохожий написав: ого, бюджет Киева настолько огромен что позволяет проводить эксперименты?

зачем изобретать велосипед?

ого, бюджет Киева настолько огромен что позволяет проводить эксперименты?

зачем изобретать велосипед?

штраф + эвакуатор(только муниципальный а не "правильных деятелей") очень бодрит и деньги в бюджет пойдут... в чем проблема штрафовать вообще не пойму?



а бюджет выдержит покупку такого количества эвакуаторов?

а есть примеры, когда госструктура работала бы эффективнее частной?



а бюджет выдержит покупку такого количества эвакуаторов?

а есть примеры, когда госструктура работала бы эффективнее частной?

зы: проблема насколько я понимаю в недостатке правовых оснований, поправьте если ошибаюсь

