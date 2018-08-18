Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Чтобы установить эту "фигню" - достаточно решения КГГА. А чтобы заработала система "камера-эвакуатор-штраф" - это, как я понимаю, надо чтобы целая ВРУ отвлеклась от более важных дел и приняла, наконец, соответствующий закон. Ждать этого момента можно до следующих выборов, а потом еще до одних.
То что нам предлагают удалять гланды через ж*** понятно. Непонятно зачем защищать это тупое решение.
Надо признать без этого никак пока Очень много людей и машин, это - быстрое решение проблемы если увозить быстро на эвакуаторах, то штраф+плата за стоянку отучат непокорных А с евробляхами тоже интересно, что бы забрать машину нужен будет документ
kingkongovets написав:я точно так же собираюсь посмотреть шо из этого выйдет, но еще раз предлагаю перечитать статью - там говорится шо муниципальные власти экспериментируют с видами делинеатороводнозначного рецепта (без массовых расстрелов) не вижу
ого, бюджет Киева настолько огромен что позволяет проводить эксперименты? зачем изобретать велосипед? штраф + эвакуатор(только муниципальный а не "правильных деятелей") очень бодрит и деньги в бюджет пойдут... в чем проблема штрафовать вообще не пойму?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:ого, бюджет Киева настолько огромен что позволяет проводить эксперименты? зачем изобретать велосипед? штраф + эвакуатор(только муниципальный а не "правильных деятелей") очень бодрит и деньги в бюджет пойдут... в чем проблема штрафовать вообще не пойму?
а бюджет выдержит покупку такого количества эвакуаторов? а есть примеры, когда госструктура работала бы эффективнее частной?
зы: проблема насколько я понимаю в недостатке правовых оснований, поправьте если ошибаюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Прохожий написав:ого, бюджет Киева настолько огромен что позволяет проводить эксперименты? зачем изобретать велосипед? штраф + эвакуатор(только муниципальный а не "правильных деятелей") очень бодрит и деньги в бюджет пойдут... в чем проблема штрафовать вообще не пойму?
а бюджет выдержит покупку такого количества эвакуаторов? а есть примеры, когда госструктура работала бы эффективнее частной?
зы: проблема насколько я понимаю в недостатке правовых оснований, поправьте если ошибаюсь
ХЗ, на данный момент запрещено штрафовать за неправильную парковку?
какая СТРУКТУРА? эвакуация авто? не смешите мои тапки площадок под это у города немеряно, нормальная з/п и будут возить аж бегом кстати интересно какой бюджет выделен на эти эксперименты со столбиками???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:ХЗ, на данный момент запрещено штрафовать за неправильную парковку?
какая СТРУКТУРА? эвакуация авто? не смешите мои тапки площадок под это у города немеряно, нормальная з/п и будут возить аж бегом кстати интересно какой бюджет выделен на эти эксперименты со столбиками???
1) сейчас невозможно оштрафовать водителя без его присутствия, с эвакуацией тоже не все юридические рогатки пройдены - сертификация камер не закончена или шото такое 2) госструктура эвакуирующая авто моментально коррумпируется на низовом уровне как ее смежник киевпарксервис, имхо нужно на открытых аукционах продавать лицензии а там пусть уж комерсы рвут опы их отбивая - при такой схеме их эффективность будет максимальной, а деньги в бюджет - прозрачными 3) столбики поставили на отрезке шота руставелли, на участке лу будут другого типа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Прохожий написав:ХЗ, на данный момент запрещено штрафовать за неправильную парковку?
какая СТРУКТУРА? эвакуация авто? не смешите мои тапки площадок под это у города немеряно, нормальная з/п и будут возить аж бегом кстати интересно какой бюджет выделен на эти эксперименты со столбиками???
1) сейчас невозможно оштрафовать водителя без его присутствия, с эвакуацией тоже не все юридические рогатки пройдены - сертификация камер не закончена или шото такое 2) госструктура эвакуирующая авто моментально коррумпируется на низовом уровне как ее смежник киевпарксервис, имхо нужно на открытых аукционах продавать лицензии а там пусть уж комерсы рвут опы их отбивая - при такой схеме их эффективность будет максимальной, а деньги в бюджет - прозрачными 3) столбики поставили на отрезке шота руставелли, на участке лу будут другого типа
1) вообще непонятны причины, по которым такой закон не принят до сих пор. Тоже МВФу нужно вписываться? 2) если всё так запущено с коррупцией, то коррумпируется частный подрядчик и контролирующий его госревизор, т.е. проблему это не решает. Кроме того, государственная патрульная полиция почему-то функционировать может, а эвакуаторы - нет. Почему?
Прохожий написав:ХЗ, на данный момент запрещено штрафовать за неправильную парковку?
какая СТРУКТУРА? эвакуация авто? не смешите мои тапки площадок под это у города немеряно, нормальная з/п и будут возить аж бегом кстати интересно какой бюджет выделен на эти эксперименты со столбиками???
1) сейчас невозможно оштрафовать водителя без его присутствия, с эвакуацией тоже не все юридические рогатки пройдены - сертификация камер не закончена или шото такое 2) госструктура эвакуирующая авто моментально коррумпируется на низовом уровне как ее смежник киевпарксервис, имхо нужно на открытых аукционах продавать лицензии а там пусть уж комерсы рвут опы их отбивая - при такой схеме их эффективность будет максимальной, а деньги в бюджет - прозрачными 3) столбики поставили на отрезке шота руставелли, на участке лу будут другого типа
1) вообще непонятны причины, по которым такой закон не принят до сих пор. Тоже МВФу нужно вписываться? 2) если всё так запущено с коррупцией, то коррумпируется частный подрядчик и контролирующий его госревизор, т.е. проблему это не решает. Кроме того, государственная патрульная полиция почему-то функционировать может, а эвакуаторы - нет. Почему?
вы прям такая милая почемучка) на моей аватарке есть надпись гугл?)
зы: еще раз перечитайте как я предлагаю организовать работу частных эвакуаторов и расскажите где там место коррупции?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:[quote="Прохожий" ХЗ, на данный момент запрещено штрафовать за неправильную парковку?
какая СТРУКТУРА? эвакуация авто? не смешите мои тапки площадок под это у города немеряно, нормальная з/п и будут возить аж бегом кстати интересно какой бюджет выделен на эти эксперименты со столбиками???[/quote
1) сейчас невозможно оштрафовать водителя без его присутствия, с эвакуацией тоже не все юридические рогатки пройдены - сертификация камер не закончена или шото такое 2) госструктура эвакуирующая авто моментально коррумпируется на низовом уровне как ее смежник киевпарксервис, имхо нужно на открытых аукционах продавать лицензии а там пусть уж комерсы рвут опы их отбивая - при такой схеме их эффективность будет максимальной, а деньги в бюджет - прозрачными 3) столбики поставили на отрезке шота руставелли, на участке лу будут другого типа
1) вообще непонятны причины, по которым такой закон не принят до сих пор. Тоже МВФу нужно вписываться? 2) если всё так запущено с коррупцией, то коррумпируется частный подрядчик и контролирующий его госревизор, т.е. проблему это не решает. Кроме того, государственная патрульная полиция почему-то функционировать может, а эвакуаторы - нет. Почему?
вы прям такая милая почемучка) на моей аватарке есть надпись гугл?)
зы: еще раз перечитайте как я предлагаю организовать работу частных эвакуаторов и расскажите где там место коррупции?
На моменте тендера и контроля за качеством выполнения работ. Это если "у нас все плохо с коррупцией". Если не все так плохо, то почему госконтролирующий орган не может контролировать работу госструктуры?
Рыба-сом написав:На моменте тендера и контроля за качеством выполнения работ. Это если "у нас все плохо с коррупцией". Если не все так плохо, то почему госконтролирующий орган не может контролировать работу госструктуры?
как же ж вам туго заходит еще раз - лицензия по территориальному и временному признаку продается городом задорого - все, город свои деньги получил и все видят сколько, причем не вкладываясь в достаточно дорогостоящую технику, ее ремонтную базу и прочее далее купившее лицензию предприятие кровно заинтересована действовать максимально эффективно и законно шоп не подставляться под иски нарушителей и не лишиться лицензии
на последний вопрос надо отвечать, или еще раз перечитаете верхний абзац?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.