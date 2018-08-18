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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2800280128022803>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:25

  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:На моменте тендера и контроля за качеством выполнения работ.
Это если "у нас все плохо с коррупцией".
Если не все так плохо, то почему госконтролирующий орган не может контролировать работу госструктуры?


как же ж вам туго заходит
еще раз - лицензия по территориальному и временному признаку продается городом задорого - все, город свои деньги получил и все видят сколько, причем не вкладываясь в достаточно дорогостоящую технику, ее ремонтную базу и прочее
далее купившее лицензию предприятие кровно заинтересована действовать максимально эффективно и законно шоп не подставляться под иски нарушителей и не лишиться лицензии

на последний вопрос надо отвечать, или еще раз перечитаете верхний абзац?


Я не понял, что КМДА не еффективно? Вы что мой зрадойобский хлеб решили у меня отобрать ?))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:На моменте тендера и контроля за качеством выполнения работ.
Это если "у нас все плохо с коррупцией".
Если не все так плохо, то почему госконтролирующий орган не может контролировать работу госструктуры?


как же ж вам туго заходит
еще раз - лицензия по территориальному и временному признаку продается городом задорого - все, город свои деньги получил и все видят сколько, причем не вкладываясь в достаточно дорогостоящую технику, ее ремонтную базу и прочее
далее купившее лицензию предприятие кровно заинтересована действовать максимально эффективно и законно шоп не подставляться под иски нарушителей и не лишиться лицензии

на последний вопрос надо отвечать, или еще раз перечитаете верхний абзац?

Слабые места "задорого" и контроль - я об этом же и написал (договорняк по тендеру и кумовской контроль).
Это если у нас действительно все так плохо с коррупцией.
ЗЫ Вы же понимаете, что контора не обязательно должна быть прибыльной: допустим, стали все такими правильными после выезда эвакуаторов, что на их амортизацию штрафов не хватает. Что тогда? Дотации или лавочку закрывать? Полиция, пожарка, эвакуаторы ИМнХО неприбыльные организации, поэтому и логичнее их содержать за муниципальный счёт.


вижу вам так и не зашло)
ок, наверное хватит уже флудить и офтопить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:40

  kingkongovets написав:
а бюджет выдержит покупку такого количества эвакуаторов?

Штрафы отобьют в 10 000 раз кратном размере все затраты.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:45

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
а бюджет выдержит покупку такого количества эвакуаторов?

Штрафы отобьют в 10 000 раз кратном размере все затраты.


большое сомнение шо они пойдут в бюджет в полном объеме
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:50

  kingkongovets написав:
UA написав:Штрафы отобьют в 10 000 раз кратном размере все затраты.


большое сомнение шо они пойдут в бюджет в полном объеме

Кто хочет что то делать - делает, кто не хочет - ищет причины...
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:08

  4e4ensxe написав:
  kingkongovets написав:ну да, ведь только чинуши обязаны жить честно, пересичных вильнолюдей это не касается
браво) шо и требовалось доказать

дурачек разницу между жить честно и коррупцией знаешь

чинуша живет за счет бюджета и обязан быть чист перед законом
обычный гражданин и так живет честно уплачивая налоги и обеспечивая чинушу и ему по дефолту не обязательно быть чистым перед законом .

а живут честно только бомжи

Его заставили платить налоги и никак не может увернуться. Вот и бесится. Если я плачу, то и вы платите.
Вы его спросите, всю ли он жизнь честно платил налоги, или стал таким принципиальным только после того, как похерил активный бизнес. Или бизнес похерил его - не справился и был вынужден уступить место молодым и зубастым.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:21

Проблемы "эффективного" управления коммунальной собственностью в г.Киеве.

доходи від управління належнім громаді майном зменшилися у 4 рази: з 334 млн.грн. у 2013 р. до 85 млн. грн. у 2017


https://www.epravda.com.ua/rus/columns/ ... UpBgxq-q_8
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:22

  airmax78 написав:Не, чтобы запарковаться в полосе ОТ, за столбиками - это на всю голову отмороженным надо быть. Но ведь случаи парковки на трамвайных путях время от времени происходят. Так что и тут эксцессов не избежать. Но дисциплина, в любом случае, вырастет в разы.

https://atn.ua/obshchestvo/v-centre-har ... lsah-video
В ЦЕНТРЕ ХАРЬКОВА ПАССАЖИРЫ ТРАМВАЯ ПЕРЕНЕСЛИ ВНЕДОРОЖНИК, СТОЯВШИЙ НА РЕЛЬСАХ (ВИДЕО)
https://atn.ua/obshchestvo/v-centre-har ... lsah-video
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... евакуатори + активісти = поборемо!
https://youtu.be/fcr0N-qSYY0
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:29

Рост промышленного производства замедляется.
Госстат уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре 2018 года к октябрю 2017 года увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%, а в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%.
В целом за 10 месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года остался на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев – 2,6%, шести месяцев – 2,5%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098437
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