Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:На моменте тендера и контроля за качеством выполнения работ. Это если "у нас все плохо с коррупцией". Если не все так плохо, то почему госконтролирующий орган не может контролировать работу госструктуры?
как же ж вам туго заходит еще раз - лицензия по территориальному и временному признаку продается городом задорого - все, город свои деньги получил и все видят сколько, причем не вкладываясь в достаточно дорогостоящую технику, ее ремонтную базу и прочее далее купившее лицензию предприятие кровно заинтересована действовать максимально эффективно и законно шоп не подставляться под иски нарушителей и не лишиться лицензии
на последний вопрос надо отвечать, или еще раз перечитаете верхний абзац?
Я не понял, что КМДА не еффективно? Вы что мой зрадойобский хлеб решили у меня отобрать ?))))
Рыба-сом написав:На моменте тендера и контроля за качеством выполнения работ. Это если "у нас все плохо с коррупцией". Если не все так плохо, то почему госконтролирующий орган не может контролировать работу госструктуры?
как же ж вам туго заходит еще раз - лицензия по территориальному и временному признаку продается городом задорого - все, город свои деньги получил и все видят сколько, причем не вкладываясь в достаточно дорогостоящую технику, ее ремонтную базу и прочее далее купившее лицензию предприятие кровно заинтересована действовать максимально эффективно и законно шоп не подставляться под иски нарушителей и не лишиться лицензии
на последний вопрос надо отвечать, или еще раз перечитаете верхний абзац?
Слабые места "задорого" и контроль - я об этом же и написал (договорняк по тендеру и кумовской контроль). Это если у нас действительно все так плохо с коррупцией. ЗЫ Вы же понимаете, что контора не обязательно должна быть прибыльной: допустим, стали все такими правильными после выезда эвакуаторов, что на их амортизацию штрафов не хватает. Что тогда? Дотации или лавочку закрывать? Полиция, пожарка, эвакуаторы ИМнХО неприбыльные организации, поэтому и логичнее их содержать за муниципальный счёт.
вижу вам так и не зашло) ок, наверное хватит уже флудить и офтопить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:ну да, ведь только чинуши обязаны жить честно, пересичных вильнолюдей это не касается браво) шо и требовалось доказать
дурачек разницу между жить честно и коррупцией знаешь
чинуша живет за счет бюджета и обязан быть чист перед законом обычный гражданин и так живет честно уплачивая налоги и обеспечивая чинушу и ему по дефолту не обязательно быть чистым перед законом .
а живут честно только бомжи
Его заставили платить налоги и никак не может увернуться. Вот и бесится. Если я плачу, то и вы платите. Вы его спросите, всю ли он жизнь честно платил налоги, или стал таким принципиальным только после того, как похерил активный бизнес. Или бизнес похерил его - не справился и был вынужден уступить место молодым и зубастым.
airmax78 написав:Не, чтобы запарковаться в полосе ОТ, за столбиками - это на всю голову отмороженным надо быть. Но ведь случаи парковки на трамвайных путях время от времени происходят. Так что и тут эксцессов не избежать. Но дисциплина, в любом случае, вырастет в разы.
Госстат уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре 2018 года к октябрю 2017 года увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%, а в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%. В целом за 10 месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года остался на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев – 2,6%, шести месяцев – 2,5%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098437