Додано: Чет 22 лис, 2018 19:25

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: Рыба-сом написав: На моменте тендера и контроля за качеством выполнения работ.

Это если "у нас все плохо с коррупцией".

Если не все так плохо, то почему госконтролирующий орган не может контролировать работу госструктуры?



как же ж вам туго заходит

еще раз - лицензия по территориальному и временному признаку продается городом задорого - все, город свои деньги получил и все видят сколько, причем не вкладываясь в достаточно дорогостоящую технику, ее ремонтную базу и прочее

далее купившее лицензию предприятие кровно заинтересована действовать максимально эффективно и законно шоп не подставляться под иски нарушителей и не лишиться лицензии



Слабые места "задорого" и контроль - я об этом же и написал (договорняк по тендеру и кумовской контроль).

Это если у нас действительно все так плохо с коррупцией.

Слабые места "задорого" и контроль - я об этом же и написал (договорняк по тендеру и кумовской контроль).

Это если у нас действительно все так плохо с коррупцией.

ЗЫ Вы же понимаете, что контора не обязательно должна быть прибыльной: допустим, стали все такими правильными после выезда эвакуаторов, что на их амортизацию штрафов не хватает. Что тогда? Дотации или лавочку закрывать? Полиция, пожарка, эвакуаторы ИМнХО неприбыльные организации, поэтому и логичнее их содержать за муниципальный счёт.



вижу вам так и не зашло)

вижу вам так и не зашло)

ок, наверное хватит уже флудить и офтопить

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.