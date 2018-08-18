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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2800280128022803

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:32

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Штрафы отобьют в 10 000 раз кратном размере все затраты.


большое сомнение шо они пойдут в бюджет в полном объеме

Кто хочет что то делать - делает, кто не хочет - ищет причины...

Если бы хотели сделать, приняли бы закон и поправки в другие законы, включая КК. Например, разрешено разбивать стекло и кузов кувалдой у неправильно припаркованных авто. Никакой ответственности. Множество хунвейбинов направили бы свою деструктивную энергию в мирное русло, но у нас страна слабого коррумпированного государства и воинствующей анархии, поэтому на сильные решения со стороны власти можно не рассчитывать. Может оно и к лучшему. Сейчас нас волнует неправильная парковка, что совсем не тема обсуждения.
Муссолини, например, в свое время задавил быстро и качественно всемогущую мафию, с которой не могут справится более демократические формы правления, но плохо кончил.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Сейчас нас волнует неправильная парковка, что совсем не тема обсуждения.


не просто неправильная парковка, а парковка на выделенке для от
и к теме это имеет непосредственное отношение, т к решение этого вопроса и как следствие налаживание стабильной работы транспорта может нехило повлиять на цены недвиги и аренду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:44

В октябре 2018 года к октябрю 2017 года объем работ возрос во всех сферах строительствах. Согласно нескорректированным данным, рост в жилом строительстве составил 0,3%, в нежилом – 2,5%. Строительство инженерных сооружений выросло на 9,6%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098431

В Киеве падение в строительстве за 9 мес на 3,7% ( это всего, жилое,нежилое, инженерные сооружения)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:47

Почти Метро на Троещину :mrgreen: :mrgreen:

Всемирный банк выделит $1 млн грантовых средств на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) системы скоростного общественного транспорта для массовых перевозок на Троещину.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского городского головы Виталия Кличко, передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098425
Живите своим умом!
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