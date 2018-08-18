Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Штрафы отобьют в 10 000 раз кратном размере все затраты.
большое сомнение шо они пойдут в бюджет в полном объеме
Кто хочет что то делать - делает, кто не хочет - ищет причины...
Если бы хотели сделать, приняли бы закон и поправки в другие законы, включая КК. Например, разрешено разбивать стекло и кузов кувалдой у неправильно припаркованных авто. Никакой ответственности. Множество хунвейбинов направили бы свою деструктивную энергию в мирное русло, но у нас страна слабого коррумпированного государства и воинствующей анархии, поэтому на сильные решения со стороны власти можно не рассчитывать. Может оно и к лучшему. Сейчас нас волнует неправильная парковка, что совсем не тема обсуждения. Муссолини, например, в свое время задавил быстро и качественно всемогущую мафию, с которой не могут справится более демократические формы правления, но плохо кончил.
Vlad442 написав:Сейчас нас волнует неправильная парковка, что совсем не тема обсуждения.
не просто неправильная парковка, а парковка на выделенке для от и к теме это имеет непосредственное отношение, т к решение этого вопроса и как следствие налаживание стабильной работы транспорта может нехило повлиять на цены недвиги и аренду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
В октябре 2018 года к октябрю 2017 года объем работ возрос во всех сферах строительствах. Согласно нескорректированным данным, рост в жилом строительстве составил 0,3%, в нежилом – 2,5%. Строительство инженерных сооружений выросло на 9,6%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098431
В Киеве падение в строительстве за 9 мес на 3,7% ( это всего, жилое,нежилое, инженерные сооружения)
Всемирный банк выделит $1 млн грантовых средств на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) системы скоростного общественного транспорта для массовых перевозок на Троещину. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского городского головы Виталия Кличко, передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098425