Додано: Чет 22 лис, 2018 20:40

Vlad442 написав: Сейчас нас волнует неправильная парковка, что совсем не тема обсуждения.



не просто неправильная парковка, а парковка на выделенке для от

и к теме это имеет непосредственное отношение, т к решение этого вопроса и как следствие налаживание стабильной работы транспорта может нехило повлиять на цены недвиги и аренду не просто неправильная парковка, а парковка на выделенке для оти к теме это имеет непосредственное отношение, т к решение этого вопроса и как следствие налаживание стабильной работы транспорта может нехило повлиять на цены недвиги и аренду

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.