Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Штрафы отобьют в 10 000 раз кратном размере все затраты.
большое сомнение шо они пойдут в бюджет в полном объеме
Кто хочет что то делать - делает, кто не хочет - ищет причины...
Если бы хотели сделать, приняли бы закон и поправки в другие законы, включая КК. Например, разрешено разбивать стекло и кузов кувалдой у неправильно припаркованных авто. Никакой ответственности. Множество хунвейбинов направили бы свою деструктивную энергию в мирное русло, но у нас страна слабого коррумпированного государства и воинствующей анархии, поэтому на сильные решения со стороны власти можно не рассчитывать. Может оно и к лучшему. Сейчас нас волнует неправильная парковка, что совсем не тема обсуждения. Муссолини, например, в свое время задавил быстро и качественно всемогущую мафию, с которой не могут справится более демократические формы правления, но плохо кончил.
Vlad442 написав:Сейчас нас волнует неправильная парковка, что совсем не тема обсуждения.
не просто неправильная парковка, а парковка на выделенке для от и к теме это имеет непосредственное отношение, т к решение этого вопроса и как следствие налаживание стабильной работы транспорта может нехило повлиять на цены недвиги и аренду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
В октябре 2018 года к октябрю 2017 года объем работ возрос во всех сферах строительствах. Согласно нескорректированным данным, рост в жилом строительстве составил 0,3%, в нежилом – 2,5%. Строительство инженерных сооружений выросло на 9,6%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098431
В Киеве падение в строительстве за 9 мес на 3,7% ( это всего, жилое,нежилое, инженерные сооружения)
Всемирный банк выделит $1 млн грантовых средств на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) системы скоростного общественного транспорта для массовых перевозок на Троещину. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского городского головы Виталия Кличко, передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098425
ihorkyiv написав: Долярчик написав: stm написав: Военкомат - дело тонкое
.... та тут вже цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! ) - а нах мені ті проблеми? - а нах та квартира моїй сім'ї без тата? ========
"Нах нам такой мир (планета Земля), в котором не будет Роисси ???" Вальдемар Путлєр. "Нах мені та Україна, яку має захищати і, можливо, загинути за неї батько моїх дітей ???" Іван Американовалютенко. ========
... Ігорю, - добровооьців, ще ніхто не відміняв! - навіть пенсійного віку! То ж, уперед! Ви ще встигнете повоювати і постріляти не один десяток москалів!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Vlad442 написав:Муссолини, например, в свое время задавил быстро и качественно всемогущую мафию, с которой не могут справится более демократические формы правления, но плохо кончил.
Мафию Муссолини не задавил вообще. Если б задавил он мафию, то вторжение 1943 года в Италию прошло с гораздо бОльшими потерями со стороны союзников. Так как, мафия очень помогала союзникам. Та самая мафия которую, как вы говорите, задавили. А в 1941 году демократическая форма правления США использовали Charles «Lucky» Luciano для охраны портов Нью-Йорка, не выпустив его за эту помощь из тюрьмы. Ну а про то, как в 1990-х в США мафию прижали - так и говорить не приходится.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах