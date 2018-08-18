RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 280128022803280428052806>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:32

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Штрафы отобьют в 10 000 раз кратном размере все затраты.


большое сомнение шо они пойдут в бюджет в полном объеме

Кто хочет что то делать - делает, кто не хочет - ищет причины...

Если бы хотели сделать, приняли бы закон и поправки в другие законы, включая КК. Например, разрешено разбивать стекло и кузов кувалдой у неправильно припаркованных авто. Никакой ответственности. Множество хунвейбинов направили бы свою деструктивную энергию в мирное русло, но у нас страна слабого коррумпированного государства и воинствующей анархии, поэтому на сильные решения со стороны власти можно не рассчитывать. Может оно и к лучшему. Сейчас нас волнует неправильная парковка, что совсем не тема обсуждения.
Муссолини, например, в свое время задавил быстро и качественно всемогущую мафию, с которой не могут справится более демократические формы правления, но плохо кончил.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5050
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Сейчас нас волнует неправильная парковка, что совсем не тема обсуждения.


не просто неправильная парковка, а парковка на выделенке для от
и к теме это имеет непосредственное отношение, т к решение этого вопроса и как следствие налаживание стабильной работы транспорта может нехило повлиять на цены недвиги и аренду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 05.06.16
Подякував: 278 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:44

В октябре 2018 года к октябрю 2017 года объем работ возрос во всех сферах строительствах. Согласно нескорректированным данным, рост в жилом строительстве составил 0,3%, в нежилом – 2,5%. Строительство инженерных сооружений выросло на 9,6%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098431

В Киеве падение в строительстве за 9 мес на 3,7% ( это всего, жилое,нежилое, инженерные сооружения)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29145
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2863 раз.
Подякували: 4726 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:47

Почти Метро на Троещину :mrgreen: :mrgreen:

Всемирный банк выделит $1 млн грантовых средств на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) системы скоростного общественного транспорта для массовых перевозок на Троещину.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского городского головы Виталия Кличко, передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098425
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29145
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2863 раз.
Подякували: 4726 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ihorkyiv написав:
Долярчик написав:
stm написав:
Военкомат - дело тонкое

.... та тут вже цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )
- а нах мені ті проблеми?
- а нах та квартира моїй сім'ї без тата?
========

"Нах нам такой мир (планета Земля), в котором не будет Роисси ???" Вальдемар Путлєр.
"Нах мені та Україна, яку має захищати і, можливо, загинути за неї батько моїх дітей ???" Іван Американовалютенко.
========

... Ігорю, - добровооьців, ще ніхто не відміняв! - навіть пенсійного віку!
То ж, уперед! Ви ще встигнете повоювати і постріляти не один десяток москалів!
:D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 19.10.15
Подякував: 267 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1964

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 05.06.16
Подякував: 278 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:55

  Vlad442 написав:Муссолини, например, в свое время задавил быстро и качественно всемогущую мафию, с которой не могут справится более демократические формы правления, но плохо кончил.

Мафию Муссолини не задавил вообще. Если б задавил он мафию, то вторжение 1943 года в Италию прошло с гораздо бОльшими потерями со стороны союзников.
Так как, мафия очень помогала союзникам. Та самая мафия которую, как вы говорите, задавили.
А в 1941 году демократическая форма правления США использовали Charles «Lucky» Luciano для охраны портов Нью-Йорка, не выпустив его за эту помощь из тюрьмы.
Ну а про то, как в 1990-х в США мафию прижали - так и говорить не приходится.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 31.08.09
Подякував: 138 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:1964

+1
спс за фото, а Я еще даже не родился)

апд: а с квадрокоптера съемок этой эпохальной стройки нет? 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 22 лис, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9968
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:1964

+1
спс за фото, а Я еще даже не родился)


обращайтесь)
а вот еще одно, примерно 1970й
помните его?
я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 05.06.16
Подякував: 278 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:58

kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )

Так вы тоже на красноармейской жили ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29145
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2863 раз.
Подякували: 4726 раз.
 
Профіль
8
2
1
  #<1 ... 280128022803280428052806>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1203, 1204, 1205
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12046 2121399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 20:48
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 342
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.