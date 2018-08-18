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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )

Так вы тоже на красноармейской жили ?


красноармейская 102 с видом на костел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской

из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)


о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)

зы: насколько мне известно с большого никто никогда не прыгал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:07

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской

из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)


о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)


Нее, в том доме была унылая девятина , а вот соседний дом где был магазин Гавана он и сейчас стоит , тот моднявый. У меня над сказкой одноклассница жила, я был у нее дома , после наших 3,50 её квартира была мелкой
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:08

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской

из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)


о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)

Та не, модные двери были вход в магаз, вход в дом через арку слева со двора и парадные обычные) кстати рядом магаз Гавана был в тренде в 80е)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:[quote="4506002:kingkongovets"]а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской

из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)


о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)

Та не, модные двери были вход в магаз, вход в дом через арку слева со двора и парадные обычные) кстати рядом магаз Гавана был в тренде в 80е)[/quote]

гавану, союз-аполлон и бт я тоже помню, в вашем доме жили друзья моих родителей и я те стеклянные двери запомнил - необычно было для того времени, но то было еще в 70х
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:14

  kingkongovets написав:
гавану, союз-аполлон и бт я тоже помню, в вашем доме жили друзья моих родителей и я те стеклянные двери запомнил - необычно было для того времени


Я выше жил на пл.Толстого, но в школьные годы часто бегал в Сказку, помню жд от компании PIKO , мечта детства , локомотив бешенных денег стоил - 20 р
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:16

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )

Так вы тоже на красноармейской жили ?


красноармейская 102 с видом на костел

Ещё немного и окажется, что kingkongovets, zzzzzz и Прохожий вместе в футбол гоняли в детстве :)
Я без подколок, чесна-чесна :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:16

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:1964

+1
спс за фото, а Я еще даже не родился)

апд: а с квадрокоптера съемок этой эпохальной стройки нет? 8)

Та ладно... Не стоит молодиться. По постам видно, что бухающий пенс около 60, что-то урвавший, попав в струю в 90-ых.
Кстати, такие "предприниматели" из 90-ых, не вложившие в страну ничего, только поимевшие ее, тормозят развитие. Больше половины Рады и богатых людей такие. И как не пыжится средний класс, ничего не может противопоставить их смычке с пенсами и люмпенами.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
гавану, союз-аполлон и бт я тоже помню, в вашем доме жили друзья моих родителей и я те стеклянные двери запомнил - необычно было для того времени


Я выше жил на пл.Толстого, но в школьные годы часто бегал в Сказку, помню жд от компании PIKO , мечта детства , локомотив бешенных денег стоил - 20 р


у моего деда это было хобби, дома этих наборов было чуть не до потолка, локомотивы и подороже кстати были, в начале 90х пока я по миру шлялся батя их в польшу отвез все, нормально кстати заработал вроде
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:19

  pesikot написав:Ещё немного и окажется, что kingkongovets, zzzzzz и Прохожий вместе в футбол гоняли в детстве :)
Я без подколок, чесна-чесна :-)


Вряд ли, а вот в хокей зимой на заливаемом катке под открытым небом может быть. ККЦ, Прохожий, зимой на каток на Республиканский стадион, тот который заливали со стороны гостиницы Спорт ?
Живите своим умом!
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