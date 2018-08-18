zzzzzz написав:kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )
Так вы тоже на красноармейской жили ?
красноармейская 102 с видом на костел
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
красноармейская 102 с видом на костел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:03
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)
зы: насколько мне известно с большого никто никогда не прыгал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:07
Нее, в том доме была унылая девятина , а вот соседний дом где был магазин Гавана он и сейчас стоит , тот моднявый. У меня над сказкой одноклассница жила, я был у нее дома , после наших 3,50 её квартира была мелкой
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:08
Та не, модные двери были вход в магаз, вход в дом через арку слева со двора и парадные обычные) кстати рядом магаз Гавана был в тренде в 80е)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:12
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та не, модные двери были вход в магаз, вход в дом через арку слева со двора и парадные обычные) кстати рядом магаз Гавана был в тренде в 80е)[/quote]
гавану, союз-аполлон и бт я тоже помню, в вашем доме жили друзья моих родителей и я те стеклянные двери запомнил - необычно было для того времени, но то было еще в 70х
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:14
Я выше жил на пл.Толстого, но в школьные годы часто бегал в Сказку, помню жд от компании PIKO , мечта детства , локомотив бешенных денег стоил - 20 р
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:16
Ещё немного и окажется, что kingkongovets, zzzzzz и Прохожий вместе в футбол гоняли в детстве
Я без подколок, чесна-чесна
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:16
Та ладно... Не стоит молодиться. По постам видно, что бухающий пенс около 60, что-то урвавший, попав в струю в 90-ых.
Кстати, такие "предприниматели" из 90-ых, не вложившие в страну ничего, только поимевшие ее, тормозят развитие. Больше половины Рады и богатых людей такие. И как не пыжится средний класс, ничего не может противопоставить их смычке с пенсами и люмпенами.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
у моего деда это было хобби, дома этих наборов было чуть не до потолка, локомотивы и подороже кстати были, в начале 90х пока я по миру шлялся батя их в польшу отвез все, нормально кстати заработал вроде
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:19
Вряд ли, а вот в хокей зимой на заливаемом катке под открытым небом может быть. ККЦ, Прохожий, зимой на каток на Республиканский стадион, тот который заливали со стороны гостиницы Спорт ?
Живите своим умом!
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