RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2803280428052806>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )

Так вы тоже на красноармейской жили ?


красноармейская 102 с видом на костел

Ещё немного и окажется, что kingkongovets, zzzzzz и Прохожий вместе в футбол гоняли в детстве :)
Я без подколок, чесна-чесна :-)


я гонял в футбол и козаки-разбойники на том самом пустыре где скоро начнут строить. монреаль)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 05.06.16
Подякував: 278 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
Вряд ли, а вот в хокей зимой на заливаемом катке под открытым небом может быть. ККЦ, Прохожий, зимой на каток на Республиканский стадион, тот который заливали со стороны гостиницы Спорт ?


коробка у нас своя во дворе была, помню как катался на санках с огромной горы где потом были построены лестничные пролеты олимпийского зимой перед олимпиадой 80, когда стадион в очередной раз строили заново
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 05.06.16
Подякував: 278 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:25

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Вряд ли, а вот в хокей зимой на заливаемом катке под открытым небом может быть. ККЦ, Прохожий, зимой на каток на Республиканский стадион, тот который заливали со стороны гостиницы Спорт ?


коробка у нас своя во дворе была, помню как катался на санках с огромной горы где потом были построены лестничные пролеты олимпийского зимой перед олимпиадой 80, когда стадион в очередной раз строили заново


А у нас было три локации куда на санках ходили кататься. Стадион , но это так себе. парк Славы , и самое крутое Бот.сад ( центральный возле Универа ) вот там было немеренно горок, с трамплинами, на любой вкус.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29145
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2863 раз.
Подякували: 4726 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Вряд ли, а вот в хокей зимой на заливаемом катке под открытым небом может быть. ККЦ, Прохожий, зимой на каток на Республиканский стадион, тот который заливали со стороны гостиницы Спорт ?


коробка у нас своя во дворе была, помню как катался на санках с огромной горы где потом были построены лестничные пролеты олимпийского зимой перед олимпиадой 80, когда стадион в очередной раз строили заново


А у нас было три локации куда на санках ходили кататься. Стадион , но это так себе. парк Славы , и самое крутое Бот.сад ( центральный возле Универа ) вот там было немеренно горок, с трамплинами, на любой вкус.


у меня была горка пониже прямо за домом и поэкстремальнее- ульяновых от предславинской до красноармейской, в ботсад ходили но редко
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 05.06.16
Подякував: 278 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:30

kingkongovets

а в детстве делали мини лыжи из пластиковых ящиков ? Боковины вырезаешь, а потом в горячей воде загиб делаешь )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29145
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2863 раз.
Подякували: 4726 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

а в детстве делали мини лыжи из пластиковых ящиков ? Боковины вырезаешь, а потом в горячей воде загиб делаешь )))


да) и тачки на шарикоподшипниках вместо колес с сиденьями от траликов)

вот такой вид я помню с детства

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 05.06.16
Подякував: 278 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:41

  Vlad442 написав:
  vst написав:Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.

Не нужно паниковать. Берем однушку, стоимостью в 700 тыс. 5% как были раньше, так и остались. Дополнительно платится 0,25% за перевод денег - 2 тыс. Если будут заставлять ставить наценку 10%, то до августа следующего года нужно по итогам самостоятельного декларирования заплатить 13,5 тыс, если 5%, то 6,3 тыс, зато есть подтверждение денег для следующей покупки. Банк не является в данном случае налоговым агентом.
Документы для финмониторинга те же, что и для любого нового инвестора. Декларация, о продаже старой квартиры, договор займа. Что угодно. Никто на эти бумаги всерьез не смотрит. Разве что безработный купит десяток квартир, информацию о нем финмониторинг передаст тем, кто занимается наркотиками, контрабандой и терроризмом.
Самое неприятное в этой истоирии это менять деньги на гривну и проводить через банк.

Влад442, вижу вы в теме, подскажите, тот текст за март месяц актуален ещё ? Фин мониторинг и прочее. Ничего с тех пор не поменялось? Какие проценты нужно платить по переуступке? Понравилась одна квартира в Эврике. Вопрос? Можно ли в течение одного дня, оформить переуступку? Или нереально? Уезжаю в длительную командировку, есть только пятница, поэтому и спешка.
necovi4
 
Повідомлень: 78
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )

Так вы тоже на красноармейской жили ?


красноармейская 102 с видом на костел
Там сейчас одни проститутки живут.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19356
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )

Так вы тоже на красноармейской жили ?
А я с них прыгал на лыжах. Тяжело перебороть страх два раза: первый раз отпустить руки и прокатиться вниз, второй раз оттолкнуться от трамплина в пустоту.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19356
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской

из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)


о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)

зы: насколько мне известно с большого никто никогда не прыгал
Я прыгал.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19356
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2803280428052806>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1203, 1204, 1205
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12046 2121399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 20:48
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 342
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5239)
22.11.2018 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.