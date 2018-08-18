|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:19
pesikot написав: kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )
Так вы тоже на красноармейской жили ?
красноармейская 102 с видом на костел
Ещё немного и окажется, что kingkongovets
, zzzzzz
и Прохожий
вместе в футбол гоняли в детстве
Я без подколок, чесна-чесна
я гонял в футбол и козаки-разбойники на том самом пустыре где скоро начнут строить. монреаль)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5192
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:22
zzzzzz написав:
Вряд ли, а вот в хокей зимой на заливаемом катке под открытым небом может быть. ККЦ, Прохожий, зимой на каток на Республиканский стадион, тот который заливали со стороны гостиницы Спорт ?
коробка у нас своя во дворе была, помню как катался на санках с огромной горы где потом были построены лестничные пролеты олимпийского зимой перед олимпиадой 80, когда стадион в очередной раз строили заново
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5192
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:25
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Вряд ли, а вот в хокей зимой на заливаемом катке под открытым небом может быть. ККЦ, Прохожий, зимой на каток на Республиканский стадион, тот который заливали со стороны гостиницы Спорт ?
коробка у нас своя во дворе была, помню как катался на санках с огромной горы где потом были построены лестничные пролеты олимпийского зимой перед олимпиадой 80, когда стадион в очередной раз строили заново
А у нас было три локации куда на санках ходили кататься. Стадион , но это так себе. парк Славы , и самое крутое Бот.сад ( центральный возле Универа ) вот там было немеренно горок, с трамплинами, на любой вкус.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29145
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2863 раз.
- Подякували: 4726 раз.
-
- Профіль
-
8
2
1
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:28
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Вряд ли, а вот в хокей зимой на заливаемом катке под открытым небом может быть. ККЦ, Прохожий, зимой на каток на Республиканский стадион, тот который заливали со стороны гостиницы Спорт ?
коробка у нас своя во дворе была, помню как катался на санках с огромной горы где потом были построены лестничные пролеты олимпийского зимой перед олимпиадой 80, когда стадион в очередной раз строили заново
А у нас было три локации куда на санках ходили кататься. Стадион , но это так себе. парк Славы , и самое крутое Бот.сад ( центральный возле Универа ) вот там было немеренно горок, с трамплинами, на любой вкус.
у меня была горка пониже прямо за домом и поэкстремальнее- ульяновых от предславинской до красноармейской, в ботсад ходили но редко
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5192
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:30
kingkongovets
а в детстве делали мини лыжи из пластиковых ящиков ? Боковины вырезаешь, а потом в горячей воде загиб делаешь )))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29145
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2863 раз.
- Подякували: 4726 раз.
-
- Профіль
-
8
2
1
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:31
zzzzzz написав:kingkongovets
а в детстве делали мини лыжи из пластиковых ящиков ? Боковины вырезаешь, а потом в горячей воде загиб делаешь )))
да) и тачки на шарикоподшипниках вместо колес с сиденьями от траликов)
вот такой вид я помню с детства
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5192
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:41
Vlad442 написав: vst написав:
Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.
Не нужно паниковать. Берем однушку, стоимостью в 700 тыс. 5% как были раньше, так и остались. Дополнительно платится 0,25% за перевод денег - 2 тыс. Если будут заставлять ставить наценку 10%, то до августа следующего года нужно по итогам самостоятельного декларирования заплатить 13,5 тыс, если 5%, то 6,3 тыс, зато есть подтверждение денег для следующей покупки. Банк не является в данном случае налоговым агентом.
Документы для финмониторинга те же, что и для любого нового инвестора. Декларация, о продаже старой квартиры, договор займа. Что угодно. Никто на эти бумаги всерьез не смотрит. Разве что безработный купит десяток квартир, информацию о нем финмониторинг передаст тем, кто занимается наркотиками, контрабандой и терроризмом.
Самое неприятное в этой истоирии это менять деньги на гривну и проводить через банк.
Влад442, вижу вы в теме, подскажите, тот текст за март месяц актуален ещё ? Фин мониторинг и прочее. Ничего с тех пор не поменялось? Какие проценты нужно платить по переуступке? Понравилась одна квартира в Эврике. Вопрос? Можно ли в течение одного дня, оформить переуступку? Или нереально? Уезжаю в длительную командировку, есть только пятница, поэтому и спешка.
-
necovi4
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 20.09.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:52
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )
Так вы тоже на красноармейской жили ?
красноармейская 102 с видом на костел
Там сейчас одни проститутки живут.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19356
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:54
zzzzzz написав:kingkongovets
Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)
Кто не в курсе , там их два )
Так вы тоже на красноармейской жили ?
А я с них прыгал на лыжах. Тяжело перебороть страх два раза: первый раз отпустить руки и прокатиться вниз, второй раз оттолкнуться от трамплина в пустоту.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19356
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:55
kingkongovets написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:
а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской
из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)
о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)
зы: насколько мне известно с большого никто никогда не прыгал
Я прыгал.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19356
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|