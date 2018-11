Додано: Чет 22 лис, 2018 21:19

pesikot написав: kingkongovets написав: zzzzzz написав: kingkongovets

Мы малые там на санках катались ))) Только на маленьком трамплине)

Кто не в курсе , там их два )



Так вы тоже на красноармейской жили ?



красноармейская 102 с видом на костел красноармейская 102 с видом на костел

Ещё немного и окажется, что kingkongovets, zzzzzz и Прохожий вместе в футбол гоняли в детстве

Я без подколок, чесна-чесна Ещё немного и окажется, чтовместе в футбол гоняли в детствеЯ без подколок, чесна-чесна



я гонял в футбол и козаки-разбойники на том самом пустыре где скоро начнут строить. монреаль) я гонял в футбол и козаки-разбойники на том самом пустыре где скоро начнут строить. монреаль)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.