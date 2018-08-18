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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2803280428052806

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
kingkongovets написав:
Прохожий написав:[quote="4506002:kingkongovets"]а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской

из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)


о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)

зы: насколько мне известно с большого никто никогда не прыгал
Я прыгал.[/quote]

с большого?) не пи** - там некуда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
kingkongovets написав:[quote="Прохожий"][quote="4506002:kingkongovets"]а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской

из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)


о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)

зы: насколько мне известно с большого никто никогда не прыгал
Я прыгал.[/quote]

с большого?) не пи** - там некуда[/quote]Дурачек? Под ним раздевалки были и тренировки там регулярно проходили. Маленький в стороне стоял 20 метров, с него учились, а те кто на соревнованиях выступал прыгали с большого, 90 метрового. Летом по пластиковым щеткам тренировались.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:03

  Оранжевый-хит сезона написав:Дурачек? Под ним раздевалки были и тренировки там регулярно проходили. Маленький в стороне стоял 20 метров, с него учились, а те кто на соревнованиях выступал прыгали с большого, 90 метрового. Летом по пластиковым щеткам тренировались.


с самого верха? или с середины?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Дурачек? Под ним раздевалки были и тренировки там регулярно проходили. Маленький в стороне стоял 20 метров, с него учились, а те кто на соревнованиях выступал прыгали с большого, 90 метрового. Летом по пластиковым щеткам тренировались.


с самого верха? или с середины?
С середины, мне 11 лет было.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:08

  pesikot написав:Ещё немного и окажется, что kingkongovets, zzzzzz и Прохожий вместе в футбол гоняли в детстве :)
Я без подколок, чесна-чесна :-)

Все детки парткомов,горкомов и прочих чуть равнее среди равных(в народе говорят родившиеся с золотой ложкой вместо пипетки),а потом они первые смекнули шо и как прихватизировать и вуаля,довольные властью и независимой Украиной,действительно не понимающие,чего крестьяне возмущаются :вы просто не умеете и не хотите работать на кассе и заливать бетон на монолите :?
Только Уне немного не повезло,батя у него райотделом командовал,хоть и выучил дитя,но толку мало,подался он в рылы,свои же выперли,как батя не у дел стал :D
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