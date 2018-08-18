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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:55
Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:[quote="4506002:kingkongovets"]а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской
из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)
о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)
зы: насколько мне известно с большого никто никогда не прыгал
Я прыгал.[/quote]
с большого?) не пи** - там некуда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:01
kingkongovets написав: Оранжевый-хит сезона написав:
kingkongovets написав:[quote="Прохожий"][quote="4506002:kingkongovets"]а вот еще одно, примерно 1970йпомните его?я его помню с детства, был виден из окон квартиры на красноармейской
из дома в котором был магаз Сказка с окнами на Красноармейскую точно видно не было)
о, помню этот дом, там помоему были модные стеклянные двери в подъездах)
зы: насколько мне известно с большого никто никогда не прыгал
Я прыгал.[/quote]
с большого?) не пи** - там некуда[/quote]Дурачек? Под ним раздевалки были и тренировки там регулярно проходили. Маленький в стороне стоял 20 метров, с него учились, а те кто на соревнованиях выступал прыгали с большого, 90 метрового. Летом по пластиковым щеткам тренировались.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:03
Оранжевый-хит сезона написав:
Дурачек? Под ним раздевалки были и тренировки там регулярно проходили. Маленький в стороне стоял 20 метров, с него учились, а те кто на соревнованиях выступал прыгали с большого, 90 метрового. Летом по пластиковым щеткам тренировались.
с самого верха? или с середины?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:04
kingkongovets написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Дурачек? Под ним раздевалки были и тренировки там регулярно проходили. Маленький в стороне стоял 20 метров, с него учились, а те кто на соревнованиях выступал прыгали с большого, 90 метрового. Летом по пластиковым щеткам тренировались.
с самого верха? или с середины?
С середины, мне 11 лет было.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:08
pesikot написав:
Ещё немного и окажется, что kingkongovets
, zzzzzz
и Прохожий
вместе в футбол гоняли в детстве
Я без подколок, чесна-чесна
Все детки парткомов,горкомов и прочих чуть равнее среди равных(в народе говорят родившиеся с золотой ложкой вместо пипетки),а потом они первые смекнули шо и как прихватизировать и вуаля,довольные властью и независимой Украиной,действительно не понимающие,чего крестьяне возмущаются :вы просто не умеете и не хотите работать на кассе и заливать бетон на монолите
Только Уне немного не повезло,батя у него райотделом командовал,хоть и выучил дитя,но толку мало,подался он в рылы,свои же выперли,как батя не у дел стал
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