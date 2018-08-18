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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28042805280628072808>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:22

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:Ещё немного и окажется, что kingkongovets, zzzzzz и Прохожий вместе в футбол гоняли в детстве :)
Я без подколок, чесна-чесна :-)


Вряд ли, а вот в хокей зимой на заливаемом катке под открытым небом может быть. ККЦ, Прохожий, зимой на каток на Республиканский стадион, тот который заливали со стороны гостиницы Спорт ?

ну так тогда были зимы, как мороз начался с середины ноября так в марте и попустило, каток залитый стоял всю зиму)
упс, а у меня сначала были лоховские дутыши ну а потом канадки с пластиковыми заглушками и клюшка кривая(канадская) перемотанная синей изолентой еслишо)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:26

  somilitark написав:
  pesikot написав:Ещё немного и окажется, что kingkongovets, zzzzzz и Прохожий вместе в футбол гоняли в детстве :)
Я без подколок, чесна-чесна :-)

Все детки парткомов,горкомов и прочих чуть равнее среди равных(в народе говорят родившиеся с золотой ложкой вместо пипетки),а потом они первые смекнули шо и как прихватизировать и вуаля,довольные властью и независимой Украиной,действительно не понимающие,чего крестьяне возмущаются :вы просто не умеете и не хотите работать на кассе и заливать бетон на монолите :?
Только Уне немного не повезло,батя у него райотделом командовал,хоть и выучил дитя,но толку мало,подался он в рылы,свои же выперли,как батя не у дел стал :D


В моем случае вообще мимо. Если ты не знаешь то в половине домов в центре были комунальные квартиры где жили очень разные люди, в одной квартире могло жить до 6 семей. В двух соседних домах могли жить работяги с завода и партийная ылита.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:34

somilitark
странно, Я почему то думал что Вы несколько умней, ошибся походу... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:37

Сомик, ты видел фото когда возле входной двери в квартиру 8 звонков и каждый подписан фамилией или типа " Ивановым звонить 2 раза , Петровым - 3 раза "

Так вот на Красноармейской таких домов много было. Это старые дома , дореволюционной постройки в квартире 5-8 комнат.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:40

  somilitark написав:
  pesikot написав:Ещё немного и окажется, что kingkongovets, zzzzzz и Прохожий вместе в футбол гоняли в детстве :)
Я без подколок, чесна-чесна :-)

Все детки парткомов,горкомов и прочих чуть равнее среди равных(в народе говорят родившиеся с золотой ложкой вместо пипетки),а потом они первые смекнули шо и как прихватизировать и вуаля,довольные властью и независимой Украиной,действительно не понимающие,чего крестьяне возмущаются :вы просто не умеете и не хотите работать на кассе и заливать бетон на монолите :?
Только Уне немного не повезло,батя у него райотделом командовал,хоть и выучил дитя,но толку мало,подался он в рылы,свои же выперли,как батя не у дел стал :D


а тебе то че жаловаться, лимита бердичевская? купив квартырко же сам клята влада не помешала
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:ты видел фото когда возле входной двери в квартиру 8 звонков и каждый подписан фамилией или типа " Ивановым звонить 2 раза , Петровым - 3 раза "

та сам Захар_ грит начинал жизнь в коммуналке на Шота Р... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:49

  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:
  vst написав:Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.

Не нужно паниковать. Берем однушку, стоимостью в 700 тыс. 5% как были раньше, так и остались. Дополнительно платится 0,25% за перевод денег - 2 тыс. Если будут заставлять ставить наценку 10%, то до августа следующего года нужно по итогам самостоятельного декларирования заплатить 13,5 тыс, если 5%, то 6,3 тыс, зато есть подтверждение денег для следующей покупки. Банк не является в данном случае налоговым агентом.
Документы для финмониторинга те же, что и для любого нового инвестора. Декларация, о продаже старой квартиры, договор займа. Что угодно. Никто на эти бумаги всерьез не смотрит. Разве что безработный купит десяток квартир, информацию о нем финмониторинг передаст тем, кто занимается наркотиками, контрабандой и терроризмом.
Самое неприятное в этой истоирии это менять деньги на гривну и проводить через банк.

Влад442, вижу вы в теме, подскажите, тот текст за март месяц актуален ещё ? Фин мониторинг и прочее. Ничего с тех пор не поменялось? Какие проценты нужно платить по переуступке? Понравилась одна квартира в Эврике. Вопрос? Можно ли в течение одного дня, оформить переуступку? Или нереально? Уезжаю в длительную командировку, есть только пятница, поэтому и спешка.

Про финмониторинг и налоговую это общая информация "полученная из открытых источников". За конкретикой нужно ехать в ОП. Там у них такие случаи на потоке, они расскажут как и что нужно делать.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:51

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:ты видел фото когда возле входной двери в квартиру 8 звонков и каждый подписан фамилией или типа " Ивановым звонить 2 раза , Петровым - 3 раза "

та сам Захар_ грит начинал жизнь в коммуналке на Шота Р... :mrgreen:

А я там в школе учился и половина одноклассников там же жила, так что могу почти про каждый дом рассказать, чьи дети где жили)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С ДБК всё просто по переуступке, обычно часа или двух хватает, чтобы провести и утрясти все финансовые вопросы, а как обстоят дела с Аркадой? Что там не так? Вот текст из другого форума.

Алена! Аркада запрещает переуступку. Но Вы можете стать, как минимум,
недобросовестным покупателем в случае, когда. Поэтому продавец, имеющий договор с Аркадой, вместо переуступки предлагает (за цену будующей квартиры + 5 процентов)так называемый договор цессии, где Вас можно обмануть.
Ведь тут Вы покупаете не квартиру и даже не документы Аркады на строящуюся квартиру, а некое право на документы Аркады на строящуюся квартиру. Будьте предельно осторожны

Через договор цессии реально мутные схемы можно проводить ?
Не сталкивался с таким.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:03

  Vlad442 написав:источников". За конкретикой нужно ехать в ОП. Там у них такие случаи на потоке, они расскажут как и что нужно делать.

Ок, спасибо. Завтра всё узнаем.
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