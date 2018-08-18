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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 23:10
Vlad442 написав:
Про финмониторинг и налоговую это общая информация "полученная из открытых источников". За конкретикой нужно ехать в ОП. Там у них такие случаи на потоке, они расскажут как и что нужно делать.
уклонисты-зрадофилы которые ходят под себя от упоминания финмониторинга и налоговой???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:10
necovi4 написав:
С ДБК всё просто по переуступке, обычно часа или двух хватает, чтобы провести и утрясти все финансовые вопросы, а как обстоят дела с Аркадой? Что там не так? Вот текст из другого форума.
Ничего не могу сказать. Ни разу не переуступал новострой от Аркады. Брал под аренду. Еще в 16 писал, что постепенно жизнь нормализуется и шара заканчивается. Сначала закончились сверхдоходы с депозитов для смелых в 14-16, потом закончился/заканчивается строительный бум. Заработок на курсовых колебаниях, фактически, сошел на нет. Аренда пока держится, но, когда цены на недвижимость выровняются к европейским, а цена аренды останется на плюс-минус сегодняшнем уровне, то и аренда сойдет на нет, но до этого жить еще 5-10 лет, а потом можно и выходить из недвиги в какие-нибудь фонды или более активный бизнес.
Исходя из этого, я изначально брал под аренду, кроме последнего варианта. Поэтому никогда не рассматривал всерьез возможность переуступки. Да, если бы выскочил какой-то сказочный вариант, я бы не против скинуть с наваром, но такого варианта не было. Выходит с деньгами в никуда, не зная во что их вложить, не в моем стиле. Мне на выходе из кризиса, когда удельная стоимость денег падает, уютней в активах и, даже, с кредитами, чем в кэше.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:13
Vlad442 написав:
Ничего не могу сказать. Ни разу не переуступал новострой от Аркады
necovi4 написав:
С ДБК всё просто по переуступке, обычно часа или двух хватает, чтобы провести и утрясти все финансовые вопросы, а как обстоят дела с Аркадой? Что там не так? Вот текст из другого форума.
. Брал под аренду. Еще в 16 писал, что постепенно жизнь нормализуется и шара заканчивается. Сначала закончились сверхдоходы с депозитов для смелых в 14-16, потом закончился/заканчивается строительный бум. Заработок на курсовых колебаниях, фактически, сошел на нет. Аренда пока держится, но, когда цены на недвижимость выровняются к европейским, а цена аренды останется на плюс-минус сегодняшнем уровне, то и аренда сойдет на нет, но до этого жить еще 5-10 лет, а потом можно и выходить из недвиги в какие-нибудь фонды или более активный бизнес.
Исходя из этого, я изначально брал под аренду, кроме последнего варианта. Поэтому никогда не рассматривал всерьез возможность переуступки
. Да, если бы выскочил какой-то сказочный вариант, я бы не против скинуть с наваром, но такого варианта не было. Выходит с деньгами в никуда, не зная во что их вложить, не в моем стиле. Мне на выходе из кризиса, когда удельная стоимость денег падает, уютней в активах и, даже, с кредитами, чем в кэше.
тогда к чему этот в***р???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:15
Прохожий написав: Vlad442 написав:
Ничего не могу сказать. Ни разу не переуступал новострой от Аркады
necovi4 написав:
С ДБК всё просто по переуступке, обычно часа или двух хватает, чтобы провести и утрясти все финансовые вопросы, а как обстоят дела с Аркадой? Что там не так? Вот текст из другого форума.
. Брал под аренду. Еще в 16 писал, что постепенно жизнь нормализуется и шара заканчивается. Сначала закончились сверхдоходы с депозитов для смелых в 14-16, потом закончился/заканчивается строительный бум. Заработок на курсовых колебаниях, фактически, сошел на нет. Аренда пока держится, но, когда цены на недвижимость выровняются к европейским, а цена аренды останется на плюс-минус сегодняшнем уровне, то и аренда сойдет на нет, но до этого жить еще 5-10 лет, а потом можно и выходить из недвиги в какие-нибудь фонды или более активный бизнес.
Исходя из этого, я изначально брал под аренду, кроме последнего варианта. Поэтому никогда не рассматривал всерьез возможность переуступки
. Да, если бы выскочил какой-то сказочный вариант, я бы не против скинуть с наваром, но такого варианта не было. Выходит с деньгами в никуда, не зная во что их вложить, не в моем стиле. Мне на выходе из кризиса, когда удельная стоимость денег падает, уютней в активах и, даже, с кредитами, чем в кэше.
тогда к чему этот в***р???
а меня "изначально брал под аренду" доставило)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:15
Vlad442 написав: necovi4 написав:
С ДБК всё просто по переуступке, обычно часа или двух хватает, чтобы провести и утрясти все финансовые вопросы, а как обстоят дела с Аркадой? Что там не так? Вот текст из другого форума.
Ничего не могу сказать. Ни разу не переуступал новострой от Аркады. Брал под аренду. Еще в 16 писал, что постепенно жизнь нормализуется и шара заканчивается. Сначала закончились сверхдоходы с депозитов для смелых в 14-16, потом закончился/заканчивается строительный бум. Заработок на курсовых колебаниях, фактически, сошел на нет. Аренда пока держится, но, когда цены на недвижимость выровняются к европейским, а цена аренды останется на плюс-минус сегодняшнем уровне, то и аренда сойдет на нет, но до этого жить еще 5-10 лет, а потом можно и выходить из недвиги в какие-нибудь фонды или более активный бизнес.
Исходя из этого, я изначально брал под аренду, кроме последнего варианта. Поэтому никогда не рассматривал всерьез возможность переуступки. Да, если бы выскочил какой-то сказочный вариант, я бы не против скинуть с наваром, но такого варианта не было. Выходит с деньгами в никуда, не зная во что их вложить, не в моем стиле. Мне на выходе из кризиса, когда удельная стоимость денег падает, уютней в активах и, даже, с кредитами, чем в кэше.
во всём мире доллар дорожает а у Влада падает... чудеса
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:17
Оранжевый-хит сезона написав:
во всём мире доллар дорожает а у Влада падает... чудеса
Возьмите что среднюю зарплату, что стоимость укладки метра плитки в 15 и в 18, тогда, может, поймете о чем речь.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:19
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
во всём мире доллар дорожает а у Влада падает... чудеса
Возьмите что среднюю зарплату, что стоимость укладки метра плитки в 15 и в 18, тогда, может, поймете о чем речь.
а теперь возьмите отрезок в 2 последних месяца посмотрите курс мировых валют к доллару и цену нефти... может поймёте
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:27
Оранжевый-хит сезона написав:
а теперь возьмите отрезок в 2 последних месяца посмотрите курс мировых валют к доллару и цену нефти... может поймёте
Эти колебания это явление временное, а вложения в недвигу на многие годы.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:30
Стало интересно, что же там недруги пишут в разрезе дискуссии. Может совесть проснулась по неуплаченным налогам и прокинутому за свою "карьеру" народу. Посмотрел.
Отвечаю.
Вот мой пост за липень 16-ого года.viewtopic.php?p=3683856#p3683856
Не больше других застройщиков. В эконом сегменте покупателей хватит. Да и меня, например, можно ли назвать спекулянтом, если я беру под аренду, а продавать буду когда вернется массовое кредитование. Лет через 10?
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:31
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а теперь возьмите отрезок в 2 последних месяца посмотрите курс мировых валют к доллару и цену нефти... может поймёте
Эти колебания это явление временное, а вложения в недвигу на многие годы.
посмотрим, лично меня, дорогой доллар пугает
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