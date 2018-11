Додано: Чет 22 лис, 2018 23:15

Прохожий написав: Vlad442 написав: necovi4 написав: С ДБК всё просто по переуступке, обычно часа или двух хватает, чтобы провести и утрясти все финансовые вопросы, а как обстоят дела с Аркадой? Что там не так? Вот текст из другого форума.

Ничего не могу сказать. Ни разу не переуступал новострой от Аркады. Брал под аренду. Еще в 16 писал, что постепенно жизнь нормализуется и шара заканчивается. Сначала закончились сверхдоходы с депозитов для смелых в 14-16, потом закончился/заканчивается строительный бум. Заработок на курсовых колебаниях, фактически, сошел на нет. Аренда пока держится, но, когда цены на недвижимость выровняются к европейским, а цена аренды останется на плюс-минус сегодняшнем уровне, то и аренда сойдет на нет, но до этого жить еще 5-10 лет, а потом можно и выходить из недвиги в какие-нибудь фонды или более активный бизнес.

Ничего не могу сказать. Ни разу не переуступал новострой от Аркады. Брал под аренду. Еще в 16 писал, что постепенно жизнь нормализуется и шара заканчивается. Сначала закончились сверхдоходы с депозитов для смелых в 14-16, потом закончился/заканчивается строительный бум. Заработок на курсовых колебаниях, фактически, сошел на нет. Аренда пока держится, но, когда цены на недвижимость выровняются к европейским, а цена аренды останется на плюс-минус сегодняшнем уровне, то и аренда сойдет на нет, но до этого жить еще 5-10 лет, а потом можно и выходить из недвиги в какие-нибудь фонды или более активный бизнес.

Исходя из этого, я изначально брал под аренду, кроме последнего варианта. Поэтому никогда не рассматривал всерьез возможность переуступки. Да, если бы выскочил какой-то сказочный вариант, я бы не против скинуть с наваром, но такого варианта не было. Выходит с деньгами в никуда, не зная во что их вложить, не в моем стиле. Мне на выходе из кризиса, когда удельная стоимость денег падает, уютней в активах и, даже, с кредитами, чем в кэше.

тогда к чему этот в***р??? тогда к чему этот в***р???



а меня "изначально брал под аренду" доставило) а меня "изначально брал под аренду" доставило)

