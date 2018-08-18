Вот ещё нашел про аркаду
я делал так:
1. взял копии документов и задаток у нового клиента
2. пошел к застройщику написал заявление на переуступку и отдал копии доков нового владельца
3. через 4-5 дней приехали к застройщику с будущим(новым инвестором) - он ознакомился с договором переуступки, отдал мне деньги, поставили подписи и разбежались.
Выходит, за один день не получится провести сделку? У меня командировка на две недели (( Если, действительно,завтра объект понравится,каким образом не упустить квартиру? Дать мелкий задаток, пусть идет под моим присмотром к застройщику и пишет заяву на моё ФИО и через две недели сделка? Или какие ещё есть варианты?