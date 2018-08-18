RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2805280628072808

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот ещё нашел про аркаду

я делал так:
1. взял копии документов и задаток у нового клиента
2. пошел к застройщику написал заявление на переуступку и отдал копии доков нового владельца
3. через 4-5 дней приехали к застройщику с будущим(новым инвестором) - он ознакомился с договором переуступки, отдал мне деньги, поставили подписи и разбежались.

Выходит, за один день не получится провести сделку? У меня командировка на две недели (( Если, действительно,завтра объект понравится,каким образом не упустить квартиру? Дать мелкий задаток, пусть идет под моим присмотром к застройщику и пишет заяву на моё ФИО и через две недели сделка? Или какие ещё есть варианты?
necovi4
 
Повідомлень: 81
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2805280628072808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alfredhaos і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1203, 1204, 1205
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12047 2121490
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 22:58
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 342
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10993)
22.11.2018 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.