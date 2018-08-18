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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2805280628072808

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот ещё нашел про аркаду

я делал так:
1. взял копии документов и задаток у нового клиента
2. пошел к застройщику написал заявление на переуступку и отдал копии доков нового владельца
3. через 4-5 дней приехали к застройщику с будущим(новым инвестором) - он ознакомился с договором переуступки, отдал мне деньги, поставили подписи и разбежались.

Выходит, за один день не получится провести сделку? У меня командировка на две недели (( Если, действительно,завтра объект понравится,каким образом не упустить квартиру? Дать мелкий задаток, пусть идет под моим присмотром к застройщику и пишет заяву на моё ФИО и через две недели сделка? Или какие ещё есть варианты?
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:12

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:во всём мире доллар дорожает а у Влада падает... чудеса

Возьмите что среднюю зарплату, что стоимость укладки метра плитки в 15 и в 18, тогда, может, поймете о чем речь.

Стоимость рабочей силы может рости в периоды нехватки рабочей силы и падать при переизбытке. Все зависит от роста экономики.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:12

  necovi4 написав:Вот ещё нашел про аркаду

я делал так:
1. взял копии документов и задаток у нового клиента
2. пошел к застройщику написал заявление на переуступку и отдал копии доков нового владельца
3. через 4-5 дней приехали к застройщику с будущим(новым инвестором) - он ознакомился с договором переуступки, отдал мне деньги, поставили подписи и разбежались.

Выходит, за один день не получится провести сделку? У меня командировка на две недели (( Если, действительно,завтра объект понравится,каким образом не упустить квартиру? Дать мелкий задаток, пусть идет под моим присмотром к застройщику и пишет заяву на моё ФИО и через две недели сделка? Или какие ещё есть варианты?

Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:15

  necovi4 написав:Вот ещё нашел про аркаду

я делал так:
1. взял копии документов и задаток у нового клиента
2. пошел к застройщику написал заявление на переуступку и отдал копии доков нового владельца
3. через 4-5 дней приехали к застройщику с будущим(новым инвестором) - он ознакомился с договором переуступки, отдал мне деньги, поставили подписи и разбежались.

Выходит, за один день не получится провести сделку? У меня командировка на две недели (( Если, действительно,завтра объект понравится,каким образом не упустить квартиру? Дать мелкий задаток, пусть идет под моим присмотром к застройщику и пишет заяву на моё ФИО и через две недели сделка? Или какие ещё есть варианты?



Я бы тоже советовал 2 недели дать на роздумье.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:16

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а теперь возьмите отрезок в 2 последних месяца посмотрите курс мировых валют к доллару и цену нефти... может поймёте

Эти колебания это явление временное, а вложения в недвигу на многие годы.

посмотрим, лично меня, дорогой доллар пугает


А меня нет )))
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:29

  airmax78 написав:Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.

Макс не в обиду - Почему понаехи не слушают киевлян в вопросе "Где в Киеве жить хорошо?".
Заметьте мы бесплатно советуем, а могли бы и жадность проявить. т.с. услуги консалтинга.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:34

  zzzzzz написав: Стоимость рабочей силы может рости в периоды нехватки рабочей силы и падать при переизбытке. Все зависит от роста экономики.

Некоторый избыток рабочей силы наблюдается только на Востоке (переселенцы из Дыры). В остальных регионах плавно переходим к дефициту. Особенно квалифицированной.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.

Макс не в обиду - Почему понаехи не слушают киевлян в вопросе "Где в Киеве жить хорошо?".
Заметьте мы бесплатно советуем, а могли бы и жадность проявить. т.с. услуги консалтинга.

Почему не слушают? Очень внимательно слушают. Просто то, что жить в центре - это хорошо - и так понятно. Но цена вопроса останавливает. А за Рыбальский мне обидно. Хотя там изначально ценник был завышен. Кстати, у КГС по 29к выгребли почти все под чистую. Вот это и есть привлекательная цена в домах с 80% степенью готовности. А не 32+ на котловане.
Но я по-прежнему продолжаю считать Р очень перспективным проектом. Но при этом и довольно рискованным. Если там все встанет или ограничится только первой очередью - это будет фейл. Но, зато, если все построят, КГСовские ценники там удвоятся. У Саги покупать, конечно, совсем не так интересно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:56

  UA написав:
  zzzzzz написав: Стоимость рабочей силы может рости в периоды нехватки рабочей силы и падать при переизбытке. Все зависит от роста экономики.

Некоторый избыток рабочей силы наблюдается только на Востоке (переселенцы из Дыры). В остальных регионах плавно переходим к дефициту. Особенно квалифицированной.


Ценники уже подтянулись. Теперь стоимость будет стоять. Рост трудовой миграции остановился. Конечно все зависит от дальнейшего развития экономики и уровня жизни. Я выше кидал ссылку что рост промышленного производства уже остановился, и даже в некоторые месяцы был отрицательный. Я считаю нет в нашей стране драйверов для роста ВВП, после майдана инвесторов привлекала дешевая рабочая сила и обещания правительства на дерегуляцию. Теперь эти драйверы исчезли. Еще можно добавить что электроенергия для промышленности уже выше некоторых европейских стран, ну а про уровень правовой защищенности лучше не вспоминать.

Что реально может резко взбодрить экономику это открытие рынка земли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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