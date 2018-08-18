Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:38

UA написав: airmax78 написав: Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно. Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.

Макс не в обиду - Почему понаехи не слушают киевлян в вопросе "Где в Киеве жить хорошо?".

Заметьте мы бесплатно советуем, а могли бы и жадность проявить. т.с. услуги консалтинга. Макс не в обиду - Почему понаехи не слушают киевлян в вопросе "Где в Киеве жить хорошо?".Заметьте мы бесплатно советуем, а могли бы и жадность проявить. т.с. услуги консалтинга.

Почему не слушают? Очень внимательно слушают. Просто то, что жить в центре - это хорошо - и так понятно. Но цена вопроса останавливает. А за Рыбальский мне обидно. Хотя там изначально ценник был завышен. Кстати, у КГС по 29к выгребли почти все под чистую. Вот это и есть привлекательная цена в домах с 80% степенью готовности. А не 32+ на котловане.Но я по-прежнему продолжаю считать Р очень перспективным проектом. Но при этом и довольно рискованным. Если там все встанет или ограничится только первой очередью - это будет фейл. Но, зато, если все построят, КГСовские ценники там удвоятся. У Саги покупать, конечно, совсем не так интересно.