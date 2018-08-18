Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я делал так: 1. взял копии документов и задаток у нового клиента 2. пошел к застройщику написал заявление на переуступку и отдал копии доков нового владельца 3. через 4-5 дней приехали к застройщику с будущим(новым инвестором) - он ознакомился с договором переуступки, отдал мне деньги, поставили подписи и разбежались.
Выходит, за один день не получится провести сделку? У меня командировка на две недели (( Если, действительно,завтра объект понравится,каким образом не упустить квартиру? Дать мелкий задаток, пусть идет под моим присмотром к застройщику и пишет заяву на моё ФИО и через две недели сделка? Или какие ещё есть варианты?
я делал так: 1. взял копии документов и задаток у нового клиента 2. пошел к застройщику написал заявление на переуступку и отдал копии доков нового владельца 3. через 4-5 дней приехали к застройщику с будущим(новым инвестором) - он ознакомился с договором переуступки, отдал мне деньги, поставили подписи и разбежались.
Выходит, за один день не получится провести сделку? У меня командировка на две недели (( Если, действительно,завтра объект понравится,каким образом не упустить квартиру? Дать мелкий задаток, пусть идет под моим присмотром к застройщику и пишет заяву на моё ФИО и через две недели сделка? Или какие ещё есть варианты?
Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.
я делал так: 1. взял копии документов и задаток у нового клиента 2. пошел к застройщику написал заявление на переуступку и отдал копии доков нового владельца 3. через 4-5 дней приехали к застройщику с будущим(новым инвестором) - он ознакомился с договором переуступки, отдал мне деньги, поставили подписи и разбежались.
Выходит, за один день не получится провести сделку? У меня командировка на две недели (( Если, действительно,завтра объект понравится,каким образом не упустить квартиру? Дать мелкий задаток, пусть идет под моим присмотром к застройщику и пишет заяву на моё ФИО и через две недели сделка? Или какие ещё есть варианты?
airmax78 написав:Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.
Макс не в обиду - Почему понаехи не слушают киевлян в вопросе "Где в Киеве жить хорошо?". Заметьте мы бесплатно советуем, а могли бы и жадность проявить. т.с. услуги консалтинга.
Почему не слушают? Очень внимательно слушают. Просто то, что жить в центре - это хорошо - и так понятно. Но цена вопроса останавливает. А за Рыбальский мне обидно. Хотя там изначально ценник был завышен. Кстати, у КГС по 29к выгребли почти все под чистую. Вот это и есть привлекательная цена в домах с 80% степенью готовности. А не 32+ на котловане. Но я по-прежнему продолжаю считать Р очень перспективным проектом. Но при этом и довольно рискованным. Если там все встанет или ограничится только первой очередью - это будет фейл. Но, зато, если все построят, КГСовские ценники там удвоятся. У Саги покупать, конечно, совсем не так интересно.
zzzzzz написав: Стоимость рабочей силы может рости в периоды нехватки рабочей силы и падать при переизбытке. Все зависит от роста экономики.
Некоторый избыток рабочей силы наблюдается только на Востоке (переселенцы из Дыры). В остальных регионах плавно переходим к дефициту. Особенно квалифицированной.
Ценники уже подтянулись. Теперь стоимость будет стоять. Рост трудовой миграции остановился. Конечно все зависит от дальнейшего развития экономики и уровня жизни. Я выше кидал ссылку что рост промышленного производства уже остановился, и даже в некоторые месяцы был отрицательный. Я считаю нет в нашей стране драйверов для роста ВВП, после майдана инвесторов привлекала дешевая рабочая сила и обещания правительства на дерегуляцию. Теперь эти драйверы исчезли. Еще можно добавить что электроенергия для промышленности уже выше некоторых европейских стран, ну а про уровень правовой защищенности лучше не вспоминать.
Что реально может резко взбодрить экономику это открытие рынка земли.