Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Крещатым парком на 287,4 млн гривен. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 2100 от 21 ноября.
Стоимость строительных работ составляет 221,7 млн гривен, оборудования - 0,3 млн гривен (по экспертной оценке в ценах на 13 сентября 2018 года).
Все работы будут выполнены за счет средств бюджета Киева.
Длина моста составит 206,6 м, ширина будет переменной – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.
Продолжительность строительства, согласно проекту, составит 23 месяца.
zzzzzz написав: Стоимость рабочей силы может рости в периоды нехватки рабочей силы и падать при переизбытке. Все зависит от роста экономики.
Некоторый избыток рабочей силы наблюдается только на Востоке (переселенцы из Дыры). В остальных регионах плавно переходим к дефициту. Особенно квалифицированной.
Ценники уже подтянулись. Теперь стоимость будет стоять. Рост трудовой миграции остановился. Конечно все зависит от дальнейшего развития экономики и уровня жизни. Я выше кидал ссылку что рост промышленного производства уже остановился, и даже в некоторые месяцы был отрицательный. Я считаю нет в нашей стране драйверов для роста ВВП, после майдана инвесторов привлекала дешевая рабочая сила и обещания правительства на дерегуляцию. Теперь эти драйверы исчезли. Еще можно добавить что электроенергия для промышленности уже выше некоторых европейских стран, ну а про уровень правовой защищенности лучше не вспоминать.
Что реально может резко взбодрить экономику это открытие рынка земли.
Ну значит продаём чернозёмы и вперёд! только дорого за них возьмём ли или кроме ханьцев и арабов это никому не нужно?