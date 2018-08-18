RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2806280728082809

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 01:35

Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Крещатым парком на 287,4 млн гривен.
Об этом говорится в распоряжении КГГА № 2100 от 21 ноября.

Стоимость строительных работ составляет 221,7 млн гривен, оборудования - 0,3 млн гривен (по экспертной оценке в ценах на 13 сентября 2018 года).

Все работы будут выполнены за счет средств бюджета Киева.

Длина моста составит 206,6 м, ширина будет переменной – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.

Продолжительность строительства, согласно проекту, составит 23 месяца.


Лучше бы ДС или Школы построили на ПОХе :( :(
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29153
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2863 раз.
Подякували: 4726 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 02:11

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав: Стоимость рабочей силы может рости в периоды нехватки рабочей силы и падать при переизбытке. Все зависит от роста экономики.

Некоторый избыток рабочей силы наблюдается только на Востоке (переселенцы из Дыры). В остальных регионах плавно переходим к дефициту. Особенно квалифицированной.


Ценники уже подтянулись. Теперь стоимость будет стоять. Рост трудовой миграции остановился. Конечно все зависит от дальнейшего развития экономики и уровня жизни. Я выше кидал ссылку что рост промышленного производства уже остановился, и даже в некоторые месяцы был отрицательный. Я считаю нет в нашей стране драйверов для роста ВВП, после майдана инвесторов привлекала дешевая рабочая сила и обещания правительства на дерегуляцию. Теперь эти драйверы исчезли. Еще можно добавить что электроенергия для промышленности уже выше некоторых европейских стран, ну а про уровень правовой защищенности лучше не вспоминать.

Что реально может резко взбодрить экономику это открытие рынка земли.

Ну значит продаём чернозёмы и вперёд!
только дорого за них возьмём ли или кроме ханьцев и арабов это никому не нужно?
барабашов
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 16.06.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2806280728082809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1203, 1204, 1205
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12047 2121588
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 22:58
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 343
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64066)
23.11.2018 01:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.