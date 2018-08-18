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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:44
airmax78 написав:Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.
Потому что все понимают что его никогда не достроят.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:09
Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.
Потому что все понимают что его никогда не достроят.
Я начинаю сомневаться на счет той части, которая должна быть на территории завода "Ленинская кузня". Хотя Тигипко кузню купил точне не для того чтобы там корабли строить. Короче, нужен инсайд: когда канал дотянут до залива и запустят воду. Я уже присматриваю себе надувной каяк.
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