Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.
Потому что все понимают что его никогда не достроят.
Я начинаю сомневаться на счет той части, которая должна быть на территории завода "Ленинская кузня". Хотя Тигипко кузню купил точне не для того чтобы там корабли строить. Короче, нужен инсайд: когда канал дотянут до залива и запустят воду. Я уже присматриваю себе надувной каяк.
«30% покупок одягу і взуття було зроблено в Інтернеті, і в той же час 39% оффлайн-покупців використовували також онлайн-ресурси для вивчення товару перед покупкою. Кожен третій українець (28%), що купує одяг і взуття, відноситься до категорії ROPO-покупців (Research Online - Purchase Offline / пошук онлайн - покупка оффлайн). Результати опитування показують, що 64% споживачів вважають основним бар'єром, що перешкоджає купівлі товару через Інтернет, відсутність можливості приміряти одяг/взуття; для 40% респондентів зручніше зайти в довколишній магазин, а 38% вважає за краще отримати товар негайно і не готові витрачати час на очікування доставки.»
airmax78 написав:Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.
Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел. Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".