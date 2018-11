Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:40





«30% покупок одягу і взуття було зроблено в Інтернеті, і в той же час 39% оффлайн-покупців використовували також онлайн-ресурси для вивчення товару перед покупкою. Кожен третій українець (28%), що купує одяг і взуття, відноситься до категорії ROPO-покупців (Research Online - Purchase Offline / пошук онлайн - покупка оффлайн). Результати опитування показують, що 64% ​​споживачів вважають основним бар'єром, що перешкоджає купівлі товару через Інтернет, відсутність можливості приміряти одяг/взуття; для 40% респондентів зручніше зайти в довколишній магазин, а 38% вважає за краще отримати товар негайно і не готові витрачати час на очікування доставки.»



https://prm.ua/mayzhe-polovina-ukrayins ... ya-google/



зы: это я к тому, шо квартиры на ура идут в аренду под шоурумы

