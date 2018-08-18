Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:53

airmax78 написав: Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете. Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.

Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел.Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".