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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2806280728082809

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.
Потому что все понимают что его никогда не достроят.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Что меня удивляет: ценники очень серьезно выросли почти на все новострои в более-менен хороших локациях. И только Рыбальский болтается +/- на одном уровне последние 2 года. Интересно.
Потому что все понимают что его никогда не достроят.

Я начинаю сомневаться на счет той части, которая должна быть на территории завода "Ленинская кузня". Хотя Тигипко кузню купил точне не для того чтобы там корабли строить. Короче, нужен инсайд: когда канал дотянут до залива и запустят воду. Я уже присматриваю себе надувной каяк.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодняшние реалии ритейла:

«30% покупок одягу і взуття було зроблено в Інтернеті, і в той же час 39% оффлайн-покупців використовували також онлайн-ресурси для вивчення товару перед покупкою. Кожен третій українець (28%), що купує одяг і взуття, відноситься до категорії ROPO-покупців (Research Online - Purchase Offline / пошук онлайн - покупка оффлайн). Результати опитування показують, що 64% ​​споживачів вважають основним бар'єром, що перешкоджає купівлі товару через Інтернет, відсутність можливості приміряти одяг/взуття; для 40% респондентів зручніше зайти в довколишній магазин, а 38% вважає за краще отримати товар негайно і не готові витрачати час на очікування доставки.»

https://prm.ua/mayzhe-polovina-ukrayins ... ya-google/

зы: это я к тому, шо квартиры на ура идут в аренду под шоурумы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:47

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:во всём мире доллар дорожает а у Влада падает... чудеса

Возьмите что среднюю зарплату, что стоимость укладки метра плитки в 15 и в 18, тогда, может, поймете о чем речь.

Стоимость рабочей силы может рости в периоды нехватки рабочей силы и падать при переизбытке. Все зависит от роста экономики.

Мы говорим про локальную ценность доллара. В 2008 он в Украине был недооценен, поэтому нужно было скирдовать, в 2015-15 переоценен, поэтому нужно было из него выходить.

Еще пример. В 16 в бизнес-плане цифра аренды однушки в Эврике была 6. Сейчас 10. 240 и 360 долларов, соответственно.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.

Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел.
Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".


у кого нибудь такое в оп прокатывало?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:28

  airmax78 написав:...Я уже присматриваю себе надувной каяк.

проблема с шириной седалища решена?
тогда от рекламы застройщика имеет смысл перейти на таблеточки.
ЦА побольше да и выхлоп, думаю, тоже...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:45

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Я уже присматриваю себе надувной каяк.

проблема с шириной седалища решена?
тогда от рекламы застройщика имеет смысл перейти на таблеточки.
ЦА побольше да и выхлоп, думаю, тоже...

Далось вам мое седалище - что-то мне как-то неуютно в вашем присутствии.
Написал же - каяк - надувной - отлично принимает форму седалища любой ширины (в разумных пределах).
airmax78
 
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