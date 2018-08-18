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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2808280928102811>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:31

  airmax78 написав:Ну что можно сказать: б*** уже минимум 10% от всего автопарка. И это в Киеве - относительно благополучном городе.


Единственное в этой ситуации совершенно непонятно, почему эту проблему не перекинули на период после выборов, осталось-то пару месяцев. Итак всё шатко у них, еще электоральный сук под собой допилили, зачем.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:32

Порошенко подписал оба закона про евробляхи.
Кто за 90 дней не растаможит будет штрафоваться на сумму 6 тыс.долларов ( 170.тыс.грн.)

Мои соболезнования бл.я.хе.рам
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:43

  freeze написав:
  airmax78 написав:Ну что можно сказать: б*** уже минимум 10% от всего автопарка. И это в Киеве - относительно благополучном городе.


Единственное в этой ситуации совершенно непонятно, почему эту проблему не перекинули на период после выборов, осталось-то пару месяцев. Итак всё шатко у них, еще электоральный сук под собой допилили, зачем.


Нас ожидает бум продаж авто.

По факту новое авто будет дешевше такого же, чем в стране производства.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48

  freeze написав:
  airmax78 написав:Ну что можно сказать: б*** уже минимум 10% от всего автопарка. И это в Киеве - относительно благополучном городе.


Единственное в этой ситуации совершенно непонятно, почему эту проблему не перекинули на период после выборов, осталось-то пару месяцев. Итак всё шатко у них, еще электоральный сук под собой допилили, зачем.


психология большинства евробомжей все равно не даст им проголосовать за порошка, даже если он бы их защитил, а вот голоса противников такого вето он бы потерял.

интересно понаблюдать, будет ли тюлька чето обещать евробомжам или не рискнет.
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 23 лис, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:49

  trololo написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:Ну что можно сказать: б*** уже минимум 10% от всего автопарка. И это в Киеве - относительно благополучном городе.


Единственное в этой ситуации совершенно непонятно, почему эту проблему не перекинули на период после выборов, осталось-то пару месяцев. Итак всё шатко у них, еще электоральный сук под собой допилили, зачем.


психология большинства евробомжей все равно не даст им проголосовать за порошка, даже если он бы их защитил, а вот голоса противников такого вето он бы потерял.


в точку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:53

  airmax78 написав:Ехал сегодня на работу, специально обращал внимание на все встречные, попутные и припаркованные автомобили. Ну что можно сказать: б*** уже минимум 10% от всего автопарка. И это в Киеве - относительно благополучном городе. При средней цене, условно, в 2000 евро, я так понимаю, что наши сограждане спустили на автохлам за последние 3 года несколько ярдов баксов. При этом несколько сотен лямов осело в карманах организаторов схемы и таможенников. Теперь понятно откуда у АЕС деньги на акции с флагами и транспарантами по всей стране.

Авто которое у нас в салоне стоит 22 000 долларов имеет реальную себестоимость около 6000 долларов. Остальное - Налоги, посредники, реклама, понты...и совсем чуть-чуть расходы на инновации автопроизводителей.
Относитесь к деньгам потраченным на авто, как к безнадежно потерянным и меньше будете рефлексировать "кто на каких номерах ездит?".
К том же, сейчас на контрасте с евробляхами очень хорошо стало видно, что у автопроизводителей мягко говоря разный подход к модельному ряду на нашем и европейском рынке.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:01

  UA написав:Авто которое у нас в салоне стоит 22 000 долларов имеет реальную себестоимость около 6000 долларов. Остальное - Налоги, посредники, реклама, понты...и совсем чуть-чуть расходы на инновации автопроизводителей.

К том же, сейчас на контрасте с евробляхами очень хорошо стало видно, что у автопроизводителей мягко говоря разный подход к модельному ряду на нашем и европейском рынке.



с такой логикой самогон - наше все)

зы: никогда не имели дело с праворульными японцами? там контраст между тем шо делается сугубо для японии и для внешнего рынка еще более разителен
и шо?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:08

kingkongovets
Вы про велюровые сидения ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:09

  kingkongovets написав:зы: никогда не имели дело с праворульными японцами? там контраст между тем шо делается сугубо для японии и для внешнего рынка еще более разителен
и шо?

Совсем чуть - чуть, на Кипре.
И авто и цены и восприятие человека по авто иное, чем у нас.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:12

  zzzzzz написав:kingkongovets
Вы про велюровые сидения ?))

Не, это про магнитолу с иероглифами))
UA
 
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