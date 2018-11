Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:49

trololo написав: freeze написав: airmax78 написав: Ну что можно сказать: б*** уже минимум 10% от всего автопарка. И это в Киеве - относительно благополучном городе. Ну что можно сказать: б*** уже минимум 10% от всего автопарка. И это в Киеве - относительно благополучном городе.



Единственное в этой ситуации совершенно непонятно, почему эту проблему не перекинули на период после выборов, осталось-то пару месяцев. Итак всё шатко у них, еще электоральный сук под собой допилили, зачем. Единственное в этой ситуации совершенно непонятно, почему эту проблему не перекинули на период после выборов, осталось-то пару месяцев. Итак всё шатко у них, еще электоральный сук под собой допилили, зачем.



психология большинства евробомжей все равно не даст им проголосовать за порошка, даже если он бы их защитил, а вот голоса противников такого вето он бы потерял. психология большинства евробомжей все равно не даст им проголосовать за порошка, даже если он бы их защитил, а вот голоса противников такого вето он бы потерял.



в точку в точку

