Евробляху можно "продать", а не продать.
Думаете, что найдётся несколько сотен тысяч лохов, еще более лошаристых, чем нынешние?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Евробляху можно "продать", а не продать.
Думаете, что найдётся несколько сотен тысяч лохов, еще более лошаристых, чем нынешние?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:19
я про то насколько они надежней и навороченней чем аналоги для остального мира
моей первой машиной был восьмилетний марк2 - купил через пару месяцев после дембеля на третьем курсе - такого удовольствия мне потом даже нулевый м5 не доставил
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лис, 2018 12:22, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всім процвітання!
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