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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2808280928102811

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Нас ожидает бум продаж авто.


Евробляху можно "продать", а не продать.
Думаете, что найдётся несколько сотен тысяч лохов, еще более лошаристых, чем нынешние?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:19

  UA написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets
Вы про велюровые сидения ?))

Не, это про магнитолу с иероглифами))


я про то насколько они надежней и навороченней чем аналоги для остального мира
моей первой машиной был восьмилетний марк2 - купил через пару месяцев после дембеля на третьем курсе - такого удовольствия мне потом даже нулевый м5 не доставил
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лис, 2018 12:22, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

Навес растет.

Почему растет цена?
Всім процвітання!
Первый
 
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