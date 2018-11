Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:19

UA написав: zzzzzz написав: kingkongovets

Вы про велюровые сидения ?)) Вы про велюровые сидения ?))

Не, это про магнитолу с иероглифами)) Не, это про магнитолу с иероглифами))



я про то насколько они надежней и навороченней чем аналоги для остального мира

моей первой машиной был восьмилетний марк2 - купил через пару месяцев после дембеля на третьем курсе - такого удовольствия мне потом даже нулевый м5 не доставил я про то насколько они надежней и навороченней чем аналоги для остального мирамоей первой машиной был восьмилетний марк2 - купил через пару месяцев после дембеля на третьем курсе - такого удовольствия мне потом даже нулевый м5 не доставил

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лис, 2018 12:22, всього редагувалось 3 разів.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.