Евробляху можно "продать", а не продать.
Думаете, что найдётся несколько сотен тысяч лохов, еще более лошаристых, чем нынешние?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Евробляху можно "продать", а не продать.
Думаете, что найдётся несколько сотен тысяч лохов, еще более лошаристых, чем нынешние?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:19
я про то насколько они надежней и навороченней чем аналоги для остального мира
моей первой машиной был восьмилетний марк2 - купил через пару месяцев после дембеля на третьем курсе - такого удовольствия мне потом даже нулевый м5 не доставил
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лис, 2018 12:22, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всім процвітання!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:31
Первый
для поддержки пирамиды продаж ТМ
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:31
Потому что евро бл.xеров мало, а людей много. Халявщиков не любят. Жесткая позиция и наведения порядка с бл.xами даст плюс пару процентов нынешнему президенту.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:33
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:34
То гормоны. Молодой, густошерстый обезьян на иномарке в начале 90-х...этож парень))
От молодых красивых обезьянок отбоя не было
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
та не, машинок у меня потом было много - есть с чем сравнить, да и картингом я занимался учась в школе, так шо чуток маю уявлэння про авто взагали)
вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)
зы: это были даже не 90е, это был 89й год)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:53
Себестоимость уплачиваемых вами налогов для государства равна 0 (на самом деле нет, но не важно). Относитесь к уплаченным вами налогам, как к безнадежно потерянным деньгам и меньше будете рефлексировать "кто сколько налогов платит", а уж на то куда идут эти налоги вам вообще будет насрать. Отличная гражданская позиция.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:58
Піраміда це коли один бенефіціар. А тут інтергал, Хз хто, геос, альтіс, КАН. Чи можливий між ними олігопольний договорняк? Мабуть так. Але будівництво необхідно фінансувати.. І тут виникають складнощі.
А з огляду на те що будівництво не стоїть, то продажі мабуть йдуть.
Зи. Цікаво скільки метрополія продала однух з ціною від 160куе за штуку:-)
Всім процвітання!
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