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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2809281028112812>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Нас ожидает бум продаж авто.


Евробляху можно "продать", а не продать.
Думаете, что найдётся несколько сотен тысяч лохов, еще более лошаристых, чем нынешние?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:19

  UA написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets
Вы про велюровые сидения ?))

Не, это про магнитолу с иероглифами))


я про то насколько они надежней и навороченней чем аналоги для остального мира
моей первой машиной был восьмилетний марк2 - купил через пару месяцев после дембеля на третьем курсе - такого удовольствия мне потом даже нулевый м5 не доставил
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лис, 2018 12:22, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

Навес растет.

Почему растет цена?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:31

Первый
для поддержки пирамиды продаж ТМ :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:31

  freeze написав:
  airmax78 написав:Ну что можно сказать: б*** уже минимум 10% от всего автопарка. И это в Киеве - относительно благополучном городе.


Единственное в этой ситуации совершенно непонятно, почему эту проблему не перекинули на период после выборов, осталось-то пару месяцев. Итак всё шатко у них, еще электоральный сук под собой допилили, зачем.

Потому что евро бл.xеров мало, а людей много. Халявщиков не любят. Жесткая позиция и наведения порядка с бл.xами даст плюс пару процентов нынешнему президенту.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:33

  trololo написав:Первый
для поддержки пирамиды продаж ТМ :mrgreen:


рылы свистят и подтанцовывают шаромыгам (с) :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:34

  kingkongovets написав:
  UA написав:Не, это про магнитолу с иероглифами))


я про то насколько они надежней и навороченней чем аналоги для остального мира
моей первой машиной был восьмилетний марк2 - купил через пару месяцев после дембеля на третьем курсе - такого удовольствия мне потом даже нулевый м5 не доставил

То гормоны. Молодой, густошерстый обезьян на иномарке в начале 90-х...этож парень))
От молодых красивых обезьянок отбоя не было :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:То гормоны. Молодой, густошерстый обезьян на иномарке в начале 90-х...этож парень))
От молодых красивых обезьянок отбоя не было :mrgreen:


та не, машинок у меня потом было много - есть с чем сравнить, да и картингом я занимался учась в школе, так шо чуток маю уявлэння про авто взагали)
вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)

зы: это были даже не 90е, это был 89й год)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:53

  UA написав:
  airmax78 написав:Ехал сегодня на работу, специально обращал внимание на все встречные, попутные и припаркованные автомобили. Ну что можно сказать: б*** уже минимум 10% от всего автопарка. И это в Киеве - относительно благополучном городе. При средней цене, условно, в 2000 евро, я так понимаю, что наши сограждане спустили на автохлам за последние 3 года несколько ярдов баксов. При этом несколько сотен лямов осело в карманах организаторов схемы и таможенников. Теперь понятно откуда у АЕС деньги на акции с флагами и транспарантами по всей стране.

Авто которое у нас в салоне стоит 22 000 долларов имеет реальную себестоимость около 6000 долларов. Остальное - Налоги, посредники, реклама, понты...и совсем чуть-чуть расходы на инновации автопроизводителей.
Относитесь к деньгам потраченным на авто, как к безнадежно потерянным и меньше будете рефлексировать "кто на каких номерах ездит?".
К том же, сейчас на контрасте с евробляхами очень хорошо стало видно, что у автопроизводителей мягко говоря разный подход к модельному ряду на нашем и европейском рынке.

Себестоимость уплачиваемых вами налогов для государства равна 0 (на самом деле нет, но не важно). Относитесь к уплаченным вами налогам, как к безнадежно потерянным деньгам и меньше будете рефлексировать "кто сколько налогов платит", а уж на то куда идут эти налоги вам вообще будет насрать. Отличная гражданская позиция.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:58

  trololo написав:Первый
для поддержки пирамиды продаж ТМ :mrgreen:


Піраміда це коли один бенефіціар. А тут інтергал, Хз хто, геос, альтіс, КАН. Чи можливий між ними олігопольний договорняк? Мабуть так. Але будівництво необхідно фінансувати.. І тут виникають складнощі.


А з огляду на те що будівництво не стоїть, то продажі мабуть йдуть.

Зи. Цікаво скільки метрополія продала однух з ціною від 160куе за штуку:-)
Всім процвітання!
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