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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:06
Про це повідомила у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
"Сьогодні будемо розглядати тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції - оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%", - написала вона.
Кривенко зазначила, що "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електричної енергії на 65%, "Укргідроенерго" - на 46%, ТЕЦ - на 21%.
Для кого-то черная пятница будет очень успешной , а для кого-то и нет.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:15
kingkongovets написав:
вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)
зы: это были даже не 90е, это был 89й год)
Тойота с нахально торчашими зеркалами. Моряки привозили.
ПС. А Вы мажор
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:51
UA написав: kingkongovets написав:
вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)
зы: это были даже не 90е, это был 89й год)
Тойота с нахально торчашими зеркалами. Моряки привозили.
ПС. А Вы мажор
Та да)) па багатаму))
Моя первая машинка была традицонной, М-2141 за 1,6 куе 4х летний
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