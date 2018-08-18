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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2809281028112812

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:06

Про це повідомила у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

"Сьогодні будемо розглядати тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції - оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%", - написала вона.

Кривенко зазначила, що "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електричної енергії на 65%, "Укргідроенерго" - на 46%, ТЕЦ - на 21%.



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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:15

  kingkongovets написав:вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)

зы: это были даже не 90е, это был 89й год)

Тойота с нахально торчашими зеркалами. Моряки привозили.
ПС. А Вы мажор :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:51

  UA написав:
  kingkongovets написав:вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)

зы: это были даже не 90е, это был 89й год)

Тойота с нахально торчашими зеркалами. Моряки привозили.
ПС. А Вы мажор :mrgreen:

Та да)) па багатаму))

Моя первая машинка была традицонной, М-2141 за 1,6 куе 4х летний
Живите своим умом!
zzzzzz
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