Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Про це повідомила у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
"Сьогодні будемо розглядати тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції - оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%", - написала вона.
Кривенко зазначила, що "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електричної енергії на 65%, "Укргідроенерго" - на 46%, ТЕЦ - на 21%.
Для кого-то черная пятница будет очень успешной , а для кого-то и нет.
барабашов написав: 1) сколько тогда Марк2 вам вышел? 2)разве Вы не 70года, т.е. в 89м вы как раз в армии должны были быть?
я 69го, наш год был последним кого забирали в армию из вузов с военными кафедрами, нас дембельнули через год по постановлению верховного совета ссср не помню уже скока точно, за йены у мареманов брал, шото в районе 2 куе в пересчете по моему
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Николай Николаевич Носов родился 23 ноября 1908 года в Киеве в семье эстрадного артиста из квартета Сибирские бродяги. Свое детство он провел в городе Ирпень Киевской области. Во время учебы в гимназии он увлекался сочинительством, выпускал рукописный журнал ИКС.
Среди его интересов также были шахматы, электротехника, театр, радиолюбительство и музыка. Многие его хобби нашли отражение в произведениях, особенно в Приключениях Незнайки.
После окончания семи классов в 1924 году Носов работал чернорабочим на бетонном заводе в Ирпене и на кирпичном заводе в Буче. Подрабатывал газетным торговцем, землекопом и косарем.