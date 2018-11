Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:06

UA написав: kingkongovets написав: вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)



зы: это были даже не 90е, это был 89й год) вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)зы: это были даже не 90е, это был 89й год)

Тойота с нахально торчашими зеркалами. Моряки привозили.

ПС. А Вы мажор Тойота с нахально торчашими зеркалами. Моряки привозили.ПС. А Вы мажор



то был реально суперкар, а я был молод и горяч)

времена были лихие то был реально суперкар, а я был молод и горяч)времена были лихие

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.