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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2810281128122813>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:06

Про це повідомила у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

"Сьогодні будемо розглядати тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції - оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%", - написала вона.

Кривенко зазначила, що "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електричної енергії на 65%, "Укргідроенерго" - на 46%, ТЕЦ - на 21%.



Для кого-то черная пятница будет очень успешной , а для кого-то и нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:15

  kingkongovets написав:вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)

зы: это были даже не 90е, это был 89й год)

Тойота с нахально торчашими зеркалами. Моряки привозили.
ПС. А Вы мажор :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:51

  UA написав:
  kingkongovets написав:вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)

зы: это были даже не 90е, это был 89й год)

Тойота с нахально торчашими зеркалами. Моряки привозили.
ПС. А Вы мажор :mrgreen:

Та да)) па багатаму))

Моя первая машинка была традицонной, М-2141 за 1,6 куе 4х летний
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:06

  kingkongovets написав:
UA написав:То гормоны. Молодой, густошерстый обезьян на иномарке в начале 90-х...этож парень))
От молодых красивых обезьянок отбоя не было :mrgreen:


та не, машинок у меня потом было много - есть с чем сравнить, да и картингом я занимался учась в школе, так шо чуток маю уявлэння про авто взагали)
вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)

зы: это были даже не 90е, это был 89й год)
1) сколько тогда Марк2 вам вышел?
2)разве Вы не 70года, т.е. в 89м вы как раз в армии должны были быть?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:06

  UA написав:
  kingkongovets написав:вы вот ваще были в курсе шо такое марк?)

зы: это были даже не 90е, это был 89й год)

Тойота с нахально торчашими зеркалами. Моряки привозили.
ПС. А Вы мажор :mrgreen:


то был реально суперкар, а я был молод и горяч)
времена были лихие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кому-то интересно про совковые рассказы о машинах?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:12

  барабашов написав: 1) сколько тогда Марк2 вам вышел?
2)разве Вы не 70года, т.е. в 89м вы как раз в армии должны были быть?


я 69го, наш год был последним кого забирали в армию из вузов с военными кафедрами, нас дембельнули через год по постановлению верховного совета ссср
не помню уже скока точно, за йены у мареманов брал, шото в районе 2 куе в пересчете по моему
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Кому-то интересно


да шо тут только не обсуждали, по теме 5% текста....привыкли
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отец Незнайки. За что любят Николая Носова.

Николай Николаевич Носов родился 23 ноября 1908 года в Киеве в семье эстрадного артиста из квартета Сибирские бродяги. Свое детство он провел в городе Ирпень Киевской области. Во время учебы в гимназии он увлекался сочинительством, выпускал рукописный журнал ИКС.

Среди его интересов также были шахматы, электротехника, театр, радиолюбительство и музыка. Многие его хобби нашли отражение в произведениях, особенно в Приключениях Незнайки.

После окончания семи классов в 1924 году Носов работал чернорабочим на бетонном заводе в Ирпене и на кирпичном заводе в Буче. Подрабатывал газетным торговцем, землекопом и косарем.

https://korrespondent.net/showbiz/cultu ... aia-nosova
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:37

  kingkongovets написав:не помню уже скока точно, за йены у мареманов брал, шото в районе 2 куе в пересчете по моему

Средняя зарплата, в 89, была около 8 долларов в месяц.
Самое пикантное, что в 1989 существовала уголовная ответственность за валютные операции с наказанием вплоть до смертной казни :mrgreen:
UA
 
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