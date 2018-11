Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:40

UA написав: Средняя зарплата, в 89, была около 8 долларов в месяц.

стипендия у меня была 40 рублей)

доллар был по 4



зы: все это канешна жесткий офтоп, но пусть все же нынешнее поколение офисных нытиков о том как страшно жить почитает и мож поймет как деньги "мажорам" доставались)

