стипендия у меня была 40 рублей)
доллар был по 4
зы: все это канешна жесткий офтоп, но пусть все же нынешнее поколение офисных нытиков о том как страшно жить почитает и мож поймет как деньги "мажорам" доставались)
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:40
стипендия у меня была 40 рублей)
доллар был по 4
зы: все это канешна жесткий офтоп, но пусть все же нынешнее поколение офисных нытиков о том как страшно жить почитает и мож поймет как деньги "мажорам" доставались)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лис, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:44
Пист*еть не мешки ворочать.
С 1984 г. смертная казнь за незаконные валюто-обменные операции отменена.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:55
ККЦ "работав", а не скіглив, як решта савка,
а то на шо ви намікаєте - "премія за ріск"
Це шас він законопослушний і шоколадколюбний.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:12
По статистике 1989 года
Средняя зарплата 263 руб
Курс $ 0,606 руб/$
Средняя зарплата в переводе
на оф.курс валюты 434 $
В начале 80х курс "черного рынка" был 2 - 2,5 рубля.
В 1989 году курс доллара был уже 7 рублей на черном рынке.
А в 90м, 91м - 30 руб/$
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