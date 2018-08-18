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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2810281128122813

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:40

  UA написав:Средняя зарплата, в 89, была около 8 долларов в месяц.
Самое пикантное, что в 1989 существовала уголовная ответственность за валютные операции с наказанием вплоть до смертной казни :mrgreen:


стипендия у меня была 40 рублей)
доллар был по 4

зы: все это канешна жесткий офтоп, но пусть все же нынешнее поколение офисных нытиков о том как страшно жить почитает и мож поймет как деньги "мажорам" доставались)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лис, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:44

  UA написав:
  kingkongovets написав:не помню уже скока точно, за йены у мареманов брал, шото в районе 2 куе в пересчете по моему

Средняя зарплата, в 89, была около 8 долларов в месяц.
Самое пикантное, что в 1989 существовала уголовная ответственность за валютные операции с наказанием вплоть до смертной казни :mrgreen:


Пист*еть не мешки ворочать.
С 1984 г. смертная казнь за незаконные валюто-обменные операции отменена.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:55

  UA написав:
  kingkongovets написав:не помню уже скока точно, за йены у мареманов брал, шото в районе 2 куе в пересчете по моему

Средняя зарплата, в 89, была около 8 долларов в месяц.
Самое пикантное, что в 1989 существовала уголовная ответственность за валютные операции с наказанием вплоть до смертной казни :mrgreen:

ККЦ "работав", а не скіглив, як решта савка,
а то на шо ви намікаєте - "премія за ріск"
Це шас він законопослушний і шоколадколюбний.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:02

Зайшов в пару магазинів. Черги п.ц.

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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:12

  UA написав:Средняя зарплата, в 89, была около 8 долларов в месяц.

По статистике 1989 года

Средняя зарплата 263 руб
Курс $ 0,606 руб/$

Средняя зарплата в переводе
на оф.курс валюты 434 $

В начале 80х курс "черного рынка" был 2 - 2,5 рубля.
В 1989 году курс доллара был уже 7 рублей на черном рынке.
А в 90м, 91м - 30 руб/$
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:32

  Долярчик написав:.... та тут вже цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )

скорее всего ты не служил и кафедры нет, в резерв не попадешь.
если так, то тогда единственное что заставят - это пройти медкомиссию, если в формате "жалоб нет? - нет. - годен" то это быстро.
а если захочешь "обмежену придатність" могут затаскать по больничкам ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скажите, так что, есть сегодня хоть у кого-то реальные скидки на квартиры? Куда бежать?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:33

максіку та іншим естетам

http://standard.a3.kyiv.ua/
і про хвасади і прибудови і парківку і ще про багатощо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:43

  Долярчик написав:
  stm написав:Военкомат - дело тонкое

.... та тут вже цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )
- а нах мені ті проблеми?
- а нах та квартира моїй сім'ї без тата?
Смотря что вы подразумеваете под проблемой. Призвут на сборы 7-30 дней, если не служили всё покажут, всему научат. Зачислят в оперативный резерв второй очереди, будете в случае обострения родной военкомат защищать. Так же в обязательном порядке подписывается мобилизационное распоряжения, в случае мобилизации явится нужно в срок 24 часа, самому без повесток, неявка криминальное преступления по ст.336 Ук. от 2 до 5 лет. Нужно уметь защищать свою семью, свою страну, за нас это никто делать не будет.
vst
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:53

vst
Найпоширеніше - просто поцікавляться де працюєш і ким, візьмуть номер контактного телефону, email, запитають ВУС, дадуть мобілізаційне посвідчення і все - побіжиш додому до жінки і дітей.
Можливо, штрафонуть на якусь символічну суму, але то навряд чи.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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