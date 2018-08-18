стипендия у меня была 40 рублей)
доллар был по 4
зы: все это канешна жесткий офтоп, но пусть все же нынешнее поколение офисных нытиков о том как страшно жить почитает и мож поймет как деньги "мажорам" доставались)
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:40
стипендия у меня была 40 рублей)
доллар был по 4
зы: все это канешна жесткий офтоп, но пусть все же нынешнее поколение офисных нытиков о том как страшно жить почитает и мож поймет как деньги "мажорам" доставались)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 лис, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:44
Пист*еть не мешки ворочать.
С 1984 г. смертная казнь за незаконные валюто-обменные операции отменена.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:55
ККЦ "работав", а не скіглив, як решта савка,
а то на шо ви намікаєте - "премія за ріск"
Це шас він законопослушний і шоколадколюбний.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:12
По статистике 1989 года
Средняя зарплата 263 руб
Курс $ 0,606 руб/$
Средняя зарплата в переводе
на оф.курс валюты 434 $
В начале 80х курс "черного рынка" был 2 - 2,5 рубля.
В 1989 году курс доллара был уже 7 рублей на черном рынке.
А в 90м, 91м - 30 руб/$
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:32
скорее всего ты не служил и кафедры нет, в резерв не попадешь.
если так, то тогда единственное что заставят - это пройти медкомиссию, если в формате "жалоб нет? - нет. - годен" то это быстро.
а если захочешь "обмежену придатність" могут затаскать по больничкам ))
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скажите, так что, есть сегодня хоть у кого-то реальные скидки на квартиры? Куда бежать?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:33
максіку та іншим естетам
і про хвасади і прибудови і парківку і ще про багатощо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:43
Смотря что вы подразумеваете под проблемой. Призвут на сборы 7-30 дней, если не служили всё покажут, всему научат. Зачислят в оперативный резерв второй очереди, будете в случае обострения родной военкомат защищать. Так же в обязательном порядке подписывается мобилизационное распоряжения, в случае мобилизации явится нужно в срок 24 часа, самому без повесток, неявка криминальное преступления по ст.336 Ук. от 2 до 5 лет. Нужно уметь защищать свою семью, свою страну, за нас это никто делать не будет.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:53
vst
Найпоширеніше - просто поцікавляться де працюєш і ким, візьмуть номер контактного телефону, email, запитають ВУС, дадуть мобілізаційне посвідчення і все - побіжиш додому до жінки і дітей.
Можливо, штрафонуть на якусь символічну суму, але то навряд чи.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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