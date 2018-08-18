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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2811281228132814

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:08

  galadriel написав:vst
Найпоширеніше - просто поцікавляться де працюєш і ким, візьмуть номер контактного телефону, email, запитають ВУС, дадуть мобілізаційне посвідчення і все - побіжиш додому до жінки і дітей.
Можливо, штрафонуть на якусь символічну суму, але то навряд чи.
Могут на сборы и не призвать, но в сборах ничего страшного нет, по сути это повышение военной квалификации, по закону на срок больше месяца на них не призывают.
vst
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:12

На цьому тему військкомату можна завершити - вся інфа викладена.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Кло скидки 5 гривен на литре... Очереди стоят.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:13

  Оранжевый-хит сезона написав:На Кло скидки 5 гривен на литре... Очереди стоят.


Ну да, нефть с 86 до 60 упала, а кло скидки предлагает. Бизнесс по украински
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новинки не пошли. Apple возобновляет производство iPhone X
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:23

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