Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:53

vst

Найпоширеніше - просто поцікавляться де працюєш і ким, візьмуть номер контактного телефону, email, запитають ВУС, дадуть мобілізаційне посвідчення і все - побіжиш додому до жінки і дітей.

Можливо, штрафонуть на якусь символічну суму, але то навряд чи.

