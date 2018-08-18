Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:.... та тут вже цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )
скорее всего ты не служил и кафедры нет, в резерв не попадешь. если так, то тогда единственное что заставят - это пройти медкомиссию, если в формате "жалоб нет? - нет. - годен" то это быстро. а если захочешь "обмежену придатність" могут затаскать по больничкам ))
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
.... та тут вже цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! ) - а нах мені ті проблеми? - а нах та квартира моїй сім'ї без тата?
Смотря что вы подразумеваете под проблемой. Призвут на сборы 7-30 дней, если не служили всё покажут, всему научат. Зачислят в оперативный резерв второй очереди, будете в случае обострения родной военкомат защищать. Так же в обязательном порядке подписывается мобилизационное распоряжения, в случае мобилизации явится нужно в срок 24 часа, самому без повесток, неявка криминальное преступления по ст.336 Ук. от 2 до 5 лет. Нужно уметь защищать свою семью, свою страну, за нас это никто делать не будет.
vst Найпоширеніше - просто поцікавляться де працюєш і ким, візьмуть номер контактного телефону, email, запитають ВУС, дадуть мобілізаційне посвідчення і все - побіжиш додому до жінки і дітей. Можливо, штрафонуть на якусь символічну суму, але то навряд чи.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel написав:vst Найпоширеніше - просто поцікавляться де працюєш і ким, візьмуть номер контактного телефону, email, запитають ВУС, дадуть мобілізаційне посвідчення і все - побіжиш додому до жінки і дітей. Можливо, штрафонуть на якусь символічну суму, але то навряд чи.
Могут на сборы и не призвать, но в сборах ничего страшного нет, по сути это повышение военной квалификации, по закону на срок больше месяца на них не призывают.