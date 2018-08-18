Могут на сборы и не призвать, но в сборах ничего страшного нет, по сути это повышение военной квалификации, по закону на срок больше месяца на них не призывают.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:08
Могут на сборы и не призвать, но в сборах ничего страшного нет, по сути это повышение военной квалификации, по закону на срок больше месяца на них не призывают.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:12
На цьому тему військкомату можна завершити - вся інфа викладена.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На Кло скидки 5 гривен на литре... Очереди стоят.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:13
Ну да, нефть с 86 до 60 упала, а кло скидки предлагает. Бизнесс по украински
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Новинки не пошли. Apple возобновляет производство iPhone X
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