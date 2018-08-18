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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новинки не пошли. Apple возобновляет производство iPhone X
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:23

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l66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:35

Так, свої дитячі комуналки, трампліни-ковзанки-гірки з лижами і санчатами, власні автівки 80-90-х років, обговорили; Долярчика-ухильника присоромили і зорієнтували на військові збори. А тепер, малята, гуртом почитаємо статейку за темою гілки про початковий трамплін у нашому квартирному бізнесі: "Як виглядало совкове житло, яке "гасударство" ніби "давало безкоштовно"" https://uainfo.org/blognews/1542972916- ... avalo.html
Пригадую, як збігаючи-перестрибуючи сходами свого хруща, різко зупинявся, коли назустріч піднімалася сімейна пара - тітонька Пєся і дядечко Боря з четвертого поверху, повертаючись з Лук’янівського ринку, - і мені доводилося хвилину чекати і розмірковувати, чому такі вузькі маршові сходи. Стаття цю тему розкрила: щоб було лише достатньо місця для винесення трупу, бо, дійсно, розминутися з тьотьою Пєсею та її сітками з овочами було нереально. Пєсі і Борі уже років 30 як немає, а совкошлак активно працює на ринку оренди і на "пенсію" не збирається.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:37

l66
"Окремi" - это те, что и "па300" даром никому не нужны, типа второго этажа над мусорными баками с видом в стену в 10м напротив или цокаль(с) с э/э по 2.68?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:38

  Оранжевый-хит сезона написав:Новинки не пошли. Apple возобновляет производство iPhone X

По другому никак.
Их Самсунг за мохнатые балабоны жестко держит, контракт на поставку экранов заключен с мощными штрафными санкциями в случае невыкупа объема
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:47

  l66 написав:Зображення



Только что взял и не поленился и позвонил в КМБ по ЖК на проспекте Соборности (Воссоединения)

Там остались только трешки в одном стояке с 5 этажа по 18

Вообщем месяц назад цена была 22 -10% ( при 100% оплате ) итого около 20 тыс.грн
Сейчас висит цена 19 793/м
https://kmb.ua/ru/objects/3-zhk-prosp-v ... 1-v:1:277/

В честь черной пятницы, КМБ добавил СУПЕР СКИДКУ 2% теперь цена 19 350 грн :mrgreen: ( при условии 100% оплаты )

Вообщем 27% превратилось в 2% :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:50

  zzzzzz написав:Вообщем 27% превратилось в 2%

:D
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:06

  l66 написав:
  zzzzzz написав:Вообщем 27% превратилось в 2%

:D


Я так понял они пару недель назад с 20 снизили цену на 1% , а сегодня еще на 2% :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:28

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.

Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел.
Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".

Сделка сорвалась. Продаван, не предоставил полный пакет документов. Потерял доп соглашение. В июле его пригласили в отделение, он подписал два доп соглашения 1) О смене номера телефона, инвестор обязан в таком случае подойти и подписать необходимые бумаги, во как Аркада работает :mrgreen: 2) Летом была реорганизация, смена названий фин установы, инвестор также подписал бумаги, и теперь не помнит куда их дел. В Аркаде упёрлись рогом. Чуваку теперь придётся давать объявление в газету Урядовый Курьер об утере доп соглашения. В общем есть у меня ангел хранитель, я в этом убедился, нефиг в 5 вечера разглядывать объявы на ОЛХе, а на следующее утро хаты покупать по 915$ за метр)) Спешить нельзя, можно и обжечься. Бетонометров в Киеве на всех хватит )) Эмоции в сторону, ищем дальше :D
Сосед советует присмотреться к ЖК Svitlo Park. Расскажите, что там не так ? Помню жесткий троллинг одного из форумчан, по поводу пыли от дороги и цементных заводов. Там совсем печалька ?
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:36

necovi4

смена названий фин установы

Беня так каждых 2-3 месяца делает что-бы от налогов уходить. Все АЗС Укрнафты в аренде у прокладок которые регулярно меняются и налоги не платят.
Живите своим умом!
zzzzzz
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