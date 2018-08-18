Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:28

Vlad442 написав: airmax78 написав: Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете. Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.

Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел.

Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю". Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел.Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".

Сделка сорвалась. Продаван, не предоставил полный пакет документов. Потерял доп соглашение. В июле его пригласили в отделение, он подписал два доп соглашения 1) О смене номера телефона, инвестор обязан в таком случае подойти и подписать необходимые бумаги, во как Аркада работает2) Летом была реорганизация, смена названий фин установы, инвестор также подписал бумаги, и теперь не помнит куда их дел. В Аркаде упёрлись рогом. Чуваку теперь придётся давать объявление в газету Урядовый Курьер об утере доп соглашения. В общем есть у меня ангел хранитель, я в этом убедился, нефиг в 5 вечера разглядывать объявы на ОЛХе, а на следующее утро хаты покупать по 915$ за метр)) Спешить нельзя, можно и обжечься. Бетонометров в Киеве на всех хватит )) Эмоции в сторону, ищем дальшеСосед советует присмотреться к ЖК Svitlo Park. Расскажите, что там не так ? Помню жесткий троллинг одного из форумчан, по поводу пыли от дороги и цементных заводов. Там совсем печалька ?