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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Новинки не пошли. Apple возобновляет производство iPhone X
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:35
Так, свої дитячі комуналки, трампліни-ковзанки-гірки з лижами і санчатами, власні автівки 80-90-х років, обговорили; Долярчика-ухильника присоромили і зорієнтували на військові збори. А тепер, малята, гуртом почитаємо статейку за темою гілки про початковий трамплін у нашому квартирному бізнесі: "Як виглядало совкове житло, яке "гасударство" ніби "давало безкоштовно""
Пригадую, як збігаючи-перестрибуючи сходами свого хруща, різко зупинявся, коли назустріч піднімалася сімейна пара - тітонька Пєся і дядечко Боря з четвертого поверху, повертаючись з Лук’янівського ринку, - і мені доводилося хвилину чекати і розмірковувати, чому такі вузькі маршові сходи. Стаття цю тему розкрила: щоб було лише достатньо місця для винесення трупу, бо, дійсно, розминутися з тьотьою Пєсею та її сітками з овочами було нереально. Пєсі і Борі уже років 30 як немає, а совкошлак активно працює на ринку оренди і на "пенсію" не збирається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:37
l66
"Окремi" - это те, что и "па300" даром никому не нужны, типа второго этажа над мусорными баками с видом в стену в 10м напротив или цокаль(с) с э/э по 2.68?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:38
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:47
Только что взял и не поленился и позвонил в КМБ по ЖК на проспекте Соборности (Воссоединения)
Там остались только трешки в одном стояке с 5 этажа по 18
Вообщем месяц назад цена была 22 -10% ( при 100% оплате ) итого около 20 тыс.грн
Сейчас висит цена 19 793/м
В честь черной пятницы, КМБ добавил СУПЕР СКИДКУ 2% теперь цена 19 350 грн ( при условии 100% оплаты )
Вообщем 27% превратилось в 2%
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:06
Я так понял они пару недель назад с 20 снизили цену на 1% , а сегодня еще на 2%
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:28
Сделка сорвалась. Продаван, не предоставил полный пакет документов. Потерял доп соглашение. В июле его пригласили в отделение, он подписал два доп соглашения 1) О смене номера телефона, инвестор обязан в таком случае подойти и подписать необходимые бумаги, во как Аркада работает 2) Летом была реорганизация, смена названий фин установы, инвестор также подписал бумаги, и теперь не помнит куда их дел. В Аркаде упёрлись рогом. Чуваку теперь придётся давать объявление в газету Урядовый Курьер об утере доп соглашения. В общем есть у меня ангел хранитель, я в этом убедился, нефиг в 5 вечера разглядывать объявы на ОЛХе, а на следующее утро хаты покупать по 915$ за метр)) Спешить нельзя, можно и обжечься. Бетонометров в Киеве на всех хватит )) Эмоции в сторону, ищем дальше
Сосед советует присмотреться к ЖК Svitlo Park. Расскажите, что там не так ? Помню жесткий троллинг одного из форумчан, по поводу пыли от дороги и цементных заводов. Там совсем печалька ?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:36
necovi4
Беня так каждых 2-3 месяца делает что-бы от налогов уходить. Все АЗС Укрнафты в аренде у прокладок которые регулярно меняются и налоги не платят.
Живите своим умом!
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