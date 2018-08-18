RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2812281328142815

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:00

  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.

Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел.
Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".

Сделка сорвалась. Продаван, не предоставил полный пакет документов. Потерял доп соглашение. В июле его пригласили в отделение, он подписал два доп соглашения 1) О смене номера телефона, инвестор обязан в таком случае подойти и подписать необходимые бумаги, во как Аркада работает :mrgreen: 2) Летом была реорганизация, смена названий фин установы, инвестор также подписал бумаги, и теперь не помнит куда их дел. В Аркаде упёрлись рогом. Чуваку теперь придётся давать объявление в газету Урядовый Курьер об утере доп соглашения. В общем есть у меня ангел хранитель, я в этом убедился, нефиг в 5 вечера разглядывать объявы на ОЛХе, а на следующее утро хаты покупать по 915$ за метр)) Спешить нельзя, можно и обжечься. Бетонометров в Киеве на всех хватит )) Эмоции в сторону, ищем дальше :D
Сосед советует присмотреться к ЖК Svitlo Park. Расскажите, что там не так ? Помню жесткий троллинг одного из форумчан, по поводу пыли от дороги и цементных заводов. Там совсем печалька ?

Плохо когда бабки ляшку жгут. Боль от жжения начинает затмевать разум.
Держите себя в руках.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13571
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:05

  Первый написав:Плохо когда бабки ляшку жгут. Боль от жжения начинает затмевать разум.
Держите себя в руках.

Это была последняя квартира в прекрасной Эврике по такой сладкой цене. "Такие варианты 2 недели ждать не будут".
P.S. Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком. Вот тут бы мне и соскочить...
Но нет, поменяли нотариуса на банковского, она одновременно сняла ипотеку и оформила договор. Жжение ляжки - серьезный недуг с тяжелыми осложнениями.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 23 лис, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 26881
З нами з: 25.10.12
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:06

  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.

Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел.
Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".

Сделка сорвалась. Продаван, не предоставил полный пакет документов. Потерял доп соглашение. В июле его пригласили в отделение, он подписал два доп соглашения 1) О смене номера телефона, инвестор обязан в таком случае подойти и подписать необходимые бумаги, во как Аркада работает :mrgreen: 2) Летом была реорганизация, смена названий фин установы, инвестор также подписал бумаги, и теперь не помнит куда их дел. В Аркаде упёрлись рогом. Чуваку теперь придётся давать объявление в газету Урядовый Курьер об утере доп соглашения. В общем есть у меня ангел хранитель, я в этом убедился, нефиг в 5 вечера разглядывать объявы на ОЛХе, а на следующее утро хаты покупать по 915$ за метр)) Спешить нельзя, можно и обжечься. Бетонометров в Киеве на всех хватит )) Эмоции в сторону, ищем дальше :D
Сосед советует присмотреться к ЖК Svitlo Park. Расскажите, что там не так ? Помню жесткий троллинг одного из форумчан, по поводу пыли от дороги и цементных заводов. Там совсем печалька ?

Оранж сити получше Свитло парка
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19362
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:08

  airmax78 написав:
  Первый написав:Плохо когда бабки ляшку жгут. Боль от жжения начинает затмевать разум.
Держите себя в руках.

Это была последняя квартира в прекрасной Эврике по такой сладкой цене. "Такие варианты 2 недели ждать не будут".

Все може бути:-)
Але однуха в евріці не унікальний товар тим більше по 915 за квадрат.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13571
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.

Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел.
Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".

Сделка сорвалась. Продаван, не предоставил полный пакет документов. Потерял доп соглашение. В июле его пригласили в отделение, он подписал два доп соглашения 1) О смене номера телефона, инвестор обязан в таком случае подойти и подписать необходимые бумаги, во как Аркада работает :mrgreen: 2) Летом была реорганизация, смена названий фин установы, инвестор также подписал бумаги, и теперь не помнит куда их дел. В Аркаде упёрлись рогом. Чуваку теперь придётся давать объявление в газету Урядовый Курьер об утере доп соглашения. В общем есть у меня ангел хранитель, я в этом убедился, нефиг в 5 вечера разглядывать объявы на ОЛХе, а на следующее утро хаты покупать по 915$ за метр)) Спешить нельзя, можно и обжечься. Бетонометров в Киеве на всех хватит )) Эмоции в сторону, ищем дальше :D
Сосед советует присмотреться к ЖК Svitlo Park. Расскажите, что там не так ? Помню жесткий троллинг одного из форумчан, по поводу пыли от дороги и цементных заводов. Там совсем печалька ?

https://www.skypixel.com/photos/stolychne-highway
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 05.06.16
Подякував: 279 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  necovi4 написав:Оранж сити получше Свитло парка


там чудное местечко

https://www.skypixel.com/photos/lysa-ho ... 07b9ec0842
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 05.06.16
Подякував: 279 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком. Вот тут бы мне и соскочить... Но нет, поменяли нотариуса на банковского, она одновременно сняла ипотеку и оформила договор. Жжение ляжки - серьезный недуг с тяжелыми осложнениями.

В принципе мужчинам не рекомендуется держать промежность в тепле, а "жжение ляжки" совсем рядом, посему таки не нужно переусердствовать 8)

Кстати известие про запрет было знаком, но Вы его не увидели...
Но никто не идеален...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9975
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:52

Что с КРЖН?

"За 10 месяцев 2018 года (январь-октябрь) объем выполненных строительных работ в Украине вырос на 6,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года"

"В Киеве объем выполненных работ по строительству за девять месяцев упал на 3,7% и составил 22,7 млрд грн."

https://biz.nv.ua/markets/v-ukraine-sta ... 09093.html
Mazay256
 
Повідомлень: 275
З нами з: 15.06.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:00

  kingkongovets написав:там чудное местечко
https://www.skypixel.com/photos/lysa-ho ... 07b9ec0842

Пожалуй, частные дома рядом мне нравятся больше. Но бюджет у меня не тот. :roll:
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1767
З нами з: 31.08.09
Подякував: 140 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:28

  airmax78 написав:...
P.S. Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком.
...


Тут не жжение ляжки, тут провтык с вашей стороны.
Почему не проверили квартирку по реестру недвижимости? Я проверяю так все хорошие варианты. Однажды попалась квартирка с арестом и др.мутками - пришлось отказаться.

А хорошие варианты - да, должны немного отлежаться в кандидатах(дня два), и пороть горячку нельзя - чай не блох ловим.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 29.01.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2812281328142815
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1204, 1205, 1206
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12054 2122499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 20:47
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1520
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 349
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.