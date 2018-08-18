Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.
Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел. Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".
Сделка сорвалась. Продаван, не предоставил полный пакет документов. Потерял доп соглашение. В июле его пригласили в отделение, он подписал два доп соглашения 1) О смене номера телефона, инвестор обязан в таком случае подойти и подписать необходимые бумаги, во как Аркада работает 2) Летом была реорганизация, смена названий фин установы, инвестор также подписал бумаги, и теперь не помнит куда их дел. В Аркаде упёрлись рогом. Чуваку теперь придётся давать объявление в газету Урядовый Курьер об утере доп соглашения. В общем есть у меня ангел хранитель, я в этом убедился, нефиг в 5 вечера разглядывать объявы на ОЛХе, а на следующее утро хаты покупать по 915$ за метр)) Спешить нельзя, можно и обжечься. Бетонометров в Киеве на всех хватит )) Эмоции в сторону, ищем дальше Сосед советует присмотреться к ЖК Svitlo Park. Расскажите, что там не так ? Помню жесткий троллинг одного из форумчан, по поводу пыли от дороги и цементных заводов. Там совсем печалька ?
Плохо когда бабки ляшку жгут. Боль от жжения начинает затмевать разум. Держите себя в руках.
Первый написав:Плохо когда бабки ляшку жгут. Боль от жжения начинает затмевать разум. Держите себя в руках.
Это была последняя квартира в прекрасной Эврике по такой сладкой цене. "Такие варианты 2 недели ждать не будут". P.S. Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком. Вот тут бы мне и соскочить... Но нет, поменяли нотариуса на банковского, она одновременно сняла ипотеку и оформила договор. Жжение ляжки - серьезный недуг с тяжелыми осложнениями.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 23 лис, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.
Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел. Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".
Сделка сорвалась. Продаван, не предоставил полный пакет документов. Потерял доп соглашение. В июле его пригласили в отделение, он подписал два доп соглашения 1) О смене номера телефона, инвестор обязан в таком случае подойти и подписать необходимые бумаги, во как Аркада работает 2) Летом была реорганизация, смена названий фин установы, инвестор также подписал бумаги, и теперь не помнит куда их дел. В Аркаде упёрлись рогом. Чуваку теперь придётся давать объявление в газету Урядовый Курьер об утере доп соглашения. В общем есть у меня ангел хранитель, я в этом убедился, нефиг в 5 вечера разглядывать объявы на ОЛХе, а на следующее утро хаты покупать по 915$ за метр)) Спешить нельзя, можно и обжечься. Бетонометров в Киеве на всех хватит )) Эмоции в сторону, ищем дальше Сосед советует присмотреться к ЖК Svitlo Park. Расскажите, что там не так ? Помню жесткий троллинг одного из форумчан, по поводу пыли от дороги и цементных заводов. Там совсем печалька ?
airmax78 написав:Не спешите. Если после командировки все еще будете хотеть купить эту квартиру - купите. Но вполне вероятно - передумаете.
Человек вполне изучил рынок и хорошо в нем ориентируется. Тут нужно доверять своей интуиции. Хорошие варианты по две недели не висят. Уйдет, потом будет сложней выбрать, потому что подсознательно все будет сравниваться с тем, который нравился, но не успел. Я бы не спешил и не порол горячку с оформлением. Приехал и спокойно разобрался бы в деталях. Дал бы задаток 100-200 долларов на честном слове и сказал бы "затяжка по моей вине, поэтому я этот простой компенсирую +200 долларов к цене, как будто я ее это время снимаю".
Сделка сорвалась. Продаван, не предоставил полный пакет документов. Потерял доп соглашение. В июле его пригласили в отделение, он подписал два доп соглашения 1) О смене номера телефона, инвестор обязан в таком случае подойти и подписать необходимые бумаги, во как Аркада работает 2) Летом была реорганизация, смена названий фин установы, инвестор также подписал бумаги, и теперь не помнит куда их дел. В Аркаде упёрлись рогом. Чуваку теперь придётся давать объявление в газету Урядовый Курьер об утере доп соглашения. В общем есть у меня ангел хранитель, я в этом убедился, нефиг в 5 вечера разглядывать объявы на ОЛХе, а на следующее утро хаты покупать по 915$ за метр)) Спешить нельзя, можно и обжечься. Бетонометров в Киеве на всех хватит )) Эмоции в сторону, ищем дальше Сосед советует присмотреться к ЖК Svitlo Park. Расскажите, что там не так ? Помню жесткий троллинг одного из форумчан, по поводу пыли от дороги и цементных заводов. Там совсем печалька ?
airmax78 написав:Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком. Вот тут бы мне и соскочить... Но нет, поменяли нотариуса на банковского, она одновременно сняла ипотеку и оформила договор. Жжение ляжки - серьезный недуг с тяжелыми осложнениями.
В принципе мужчинам не рекомендуется держать промежность в тепле, а "жжение ляжки" совсем рядом, посему таки не нужно переусердствовать
Кстати известие про запрет было знаком, но Вы его не увидели... Но никто не идеален...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:... P.S. Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком. ...
Тут не жжение ляжки, тут провтык с вашей стороны. Почему не проверили квартирку по реестру недвижимости? Я проверяю так все хорошие варианты. Однажды попалась квартирка с арестом и др.мутками - пришлось отказаться.
А хорошие варианты - да, должны немного отлежаться в кандидатах(дня два), и пороть горячку нельзя - чай не блох ловим.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.